In articol:

Povestea pescărușului găsit de Emily Burghelea, asistenta demisionară a Mirelei Vaida, se complică. După ce pescărușul a murit, tânăra a fost la poliție și a despus o plângere penală împotriva cabinetului medical care nu a tratat pasărea corespunzător, a depus o sesizare la Direcția Sanitar –Veterinară și a adus cadavrul cu mașina la București pentru a-i face autopsie.

Emily Burghelea, fosta asistentă a Mirelei Vaida: ”Am depus plângere la poliție”

”Am fost la poliție, am făcut toate demersurile necesare, am dat o declarație de 5 pagini, am depus plângere, am fost la Direcția Sanitar-Veterinar, am contactat pe toată lumea pe care putea pe care puteam să contactez, am făcut sesizări cu privire la acest caz. Mă șochează faptul că nu este un caz singular, acolo se întâmplă acest lucru frecvent. Mă șochează și faptul că atunci când s-au simțit depășiți de situație, pentru că asta s-a întâmplat aseară, nu au trimis în altă parte, la un alt cabinet veterinar sau la un specialist. Mi-au luat banii și mi-au spus că pescărușul este sănătos, n-are nici o problemă, să m duc acasă și să-i dau de mâncare. Că este săntos tun doar că este pui și nu știe să zboare și să se hrănească, în condițiile în care era ditamai animalul, l-ați văzut și voi cât de mare era. Pescărușul a murit la 4 ore după ce mi-au spus că este perfect sănătos și nu are nici o afecțiune. O să fac în continuare toate demersurile necesare care să demonstreze că ei sunt de vină pentru moartea acestui pescăruș, pentru că nu i-au acordat ajutorul de care nevoie, pentru că au tratat cazul cu superficialitate. O să merg cu pescărușul la autopsie și așa îmi voi petrece vacanța mea la mare”, a povestit Emily Burghelea pe contul ei de Instagram.

În această dimineață, fosta asistentă a Mirelei Vaida și-a continuar lupta pentru găsirea vinovaților pentru moartea pescărușului.

Citeste si: Cosmina Adam, asistenta tv care a înlocuit-o pe Emily Burghelea, în pericol?

Citeste si: Veste tragică pentru Emily Burghelea! A povestit totul cu ochii în lacrimi: „L-au omorât. Putea să trăiască”

Citeste si: Emily Burghelea a dat vestea tragică în lacrimi: „L-au lăsat să moară, deși mi-au spus...”

A adus pescărușul la București pentru autopsie

”Să știți că nu m-am trezit așa devreme degeaba, am venit cu pescărușul de la Constanța la București pentru a afla exact de ce a murit acest pescăruș”, a explicat Emily Burghelea.

Emily Burghelea a găsit, zilele trecute, un pescăruș bolnav pe o plajă din Constanța. Mare iubitoare de animale, tânăra a mers cu el la primul cabinet veterinar, însă acolo s-a lovit de ”atitudinea zeflemitoare a veterinarilor”, după cum ea însăși spunea. Aceștia i-au spus lui Emily că pasărea este perfect sănătoasă, doar că rebuie hrănită și hidratată. Pescărușul a murit însă după 4 ore, timp în care a refuzat să mănânce sau să bea apă. Acum, Emily Burghelea e convinsă că cei de la cabinetul veterinar la care a fost sunt responabili pentru moartea pescărușului și vrea să-i facă să plătească.