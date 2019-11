Conform unui studiu realizat de TargetWeb.ro, o agentie de SEO, realizat in perioada ianuarie – noiembrie 2019, show-ul “Puterea Dragostei”, prezentat de Andreea Mantea, la Kanal D, a fost emisiunea cea mai cautata in mediul online. Emisiunea “Puterea Dragostei” a inregistrat cea mai mare crestere pe YouTube, dupa numarul de cautari, fiind si a doua optiune a utilizatorilor, in categoria “Persoane/celebritati/filme/evenimente”, dupa “Game of Thrones”.

In perioada mai sus mentionata, in care a fost realizat studiul, romanii au cautat cel mai des, pe Google, informatii despre celebritatile, evenimentele de mare anvergura, filmele si emisiunile difuzate in intreaga lume. Astfel, in acest top, emisiunea “Puterea Dragostei” se situeaza pe locul al doilea.

Cuvintele cu cea mai mare crestere pe YouTube, in perioada ianuarie – noiembrie 2019, claseaza “Puterea Dragostei” pe locul doi, fiind urmata de serialul turcesc difuzat de Kanal D, “Povestea noastra”, iar pe pozitia zece se regaseste emisiunea prezentata de Ernest, “In cautarea adevarului”. Apetitul utilizatorilor pentru a accesa videoclipurile dupa cuvintele mai sus mentionate se reflecta si in audienta uriasa inregistrata de reality show-ul “Puterea Dragostei”, emisiunea “In cautarea adevarului” sau serialul “ Povestea noastra”, devenite fenomen national.