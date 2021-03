Emmanuel Macron, anunțul momentului! Franța intră în carantină totală: „Trebuie să ne asumăm responsabilitățile”

In articol:

Din cauza numărului mare de cazuri de infectări cu COVID-19, Franța intră în carantină totală timp de o lună. Potrivit președintelui, Emmanuel Macron, măsura va intra în vigoare începând de sâmbătă, 3 aprilie. Totodată, președintele Franței a declarat că timp de patru săptămâni, populația trebuie să respecte cu strictețe toate măsurile impuse de autorități cu privire la combaterea pandemiei.

Printre regulile ce vor fi respectate de francezi se numără restricționarea circulației începând cu ora 19, deplasările fiind permise, începând cu ora 6 dimineața, pe o rază de doar 10 kilometri în jurul locuinței. Iar deplasarea între regiunile Franței nu va mai fi posibilă, decât pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, mesaj de încurajare

Mai mult, vor rămâne deschise doar magazinele ce asigură alimente necesare și a produselor esențiale. De asemenea, Emmanuel Macron a ținut să transmită populației și un mesaj de încurajare.

„Am învățat și ne-am îmbunătățit de fiecare dată. Dar până atunci știu că mă pot baza pe dragii mei compatrioți. Știu că există multă oboseală. Ne putem spune că am fi putut face mai bine, că am greșit. Totul este adevărat, dar am învățat și ne-am îmbunătățit de fiecare dată.

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

Citeste si: Franța închide granițele pentru turiștii din afara Uniunii Europene, de teama noilor tulpini de coronavirus

Deci da, astăzi, pentru luna viitoare, trebuie să ne mobilizăm, să ne mobilizăm pentru bătrânii noștri și pentru cei mai vulnerabili și să ne mobilizăm pentru copiii noștri pentru a-i proteja și a le permite să continue să învețe și să pregătească țara pentru ei, continentul, lumea la care au dreptul”.

Începând de luni, 5 aprilie, școlile trec în online. Iar timp de trei săptămâni toate grădiniţele, şcolile şi liceele vor fi închise. „ Când vine vorba de școli, trebuie să fim conștienți de obligațiile noastre față de tinerii noștri. Ne putem felicita pentru faptul că ne-am ținut școlile deschise din septembrie 2020.

Citeste si: Emmanuel Macron a dat anunțul momentului despre Franța! Țara intră în carantină totală: "Am decis că este nevoie..."

Suntem una dintre puținele țări care au făcut această alegere atunci când am fost foarte frapați de epidemie. Am făcut-o în conștiință, pentru că educația este lupta secolului. Da, virusul circulă în școli, dar nu mai mult decât în ​​altă parte. Dar școala nu este negociabilă. Trebuie să ne asumăm responsabilitățile ”, a mai adăugat președintele Franței.