Emy Alupei vine acasă cu 50.000 de dolari de la show-ul ”The Challenge”, realizat de MTV! Deznodământ neașteptat în marea finală! Dezvăluiri exclusive

Emy Alupei, prima româncă ajunsă în finala show-ului ”The Challenge” produs de MTV se întoarce acasă cu 50.000

Emy Alupei și colegul ei au primit 100.000 de dolari de la câștigători

de dolari, după ce a ratat ”la mustață” marele premiu în valoare de 1.000.000 de dolari. Românca s-a clasat pe locul 3 alături de partenerul ei din finală, americanul Devin Walker, însă cei doi câștigători au decis să împartă premiul cu ceilalți concurenți aflați pe podium.

Marea învingătoare al celui de-al 37-lea sezon al emisiunii ”The Challenge: Spies, Lies and Allies” a fost desemnată americanca Kaycee Clark, o fostă câștigătoare a show-ului Big Brother. Ea și partenerul ei, C.T. Tamburello s-au ales fiecare cu câte 500.000 de dolari.

Doar că cei doi au făcut un gest fără precedent în istoria show-ului produs de MTV. Lor li s-a oferit șansa să ofere o parte din câștig celorlalți finaliști care au urcat pe podium. Pentru că nu s-au putut decide cui să ofere banii, cei doi au hotărât să ofere 100.000

Ce a spus câștigătoarea show-ului despre Emy

de dolari cuplului de pe locul 2 (Tori Deal și Kyle Christie) și încă 100.000 de dolari celor de pe locul 3 (Emy și Devin).

”El (C.T., n.r.)a mai câștigat la acest show, e pentru a 5-a oară când o face, iar eu am terminat pe primul loc la Big Brother. Așa că ne-am tot gândit: cât să le dăm? Iar C.T. mi-a spus: e ca atunci când trebuie să-ți alegi copilul preferat. Ai de ales între locul 2 și locul 3. Nu poți oferi mai mult unuia decât altuia”, a explicat Kaycee Clark citată de US Magazine.

Ea a spus că înțelege cel mai bine cum e să lupți cu toate puterile, să pierzi și să te întorci acasă fără nici un ban.

”La primul sezon am ieșit pe locul 2 la fete și am primit zero dolari. La al doilea sezon la care am participat m-am accidentat și am luat tot zero dolari. Înțeleg cum e să munești luni de zile iar la final să nu primești nici o recompensă după ce ai trecut prin iadul ăsta”, a mai spus câștigătoarea.

Emanuel Neagu a fost eliminat în semifinală

Emy Alupei a fost selecționată împreună cu Emanuel Neagu în echipa de debutanți (rookies) de la show-ul de supraviețuire ”The Challenge” produs de MTV SUA și filmat în Croația. Cei doi au avut un parcurs senzațional, însă Emanuel a fost eliminat la limită, în semifinală. Emy, pe de altă parte, a ajuns până în marea finală, unde s-a clasat în cele din urmă pe locul 3. Conform regulamentului, ei au șansa să se întoarcă la următoarele sezoane ale concursului, însă acest lucru va fi decis de producătorii show-ului.

