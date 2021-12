Emy Alupei s-a îndrăgostit?! Cine este bărbatul misterios pe care îl place în secret? “E din altă țară”

In articol:

Emy Alupei este o artistă foarte iubită de public și care a avut proiecte profesionale pline de succes. Artista este o persoană destul de controversată, din cauza extravaganței și sincerității brutale care o caracterizează. Invitată în platoul emisiunii “Detectorul de minciuni”, moderată de Octav și Oana Radu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Emy nu s-a ferit și a dezvăluit detalii neștiute

Emy Alupei, îndrăgostită în secret

atât din viața profesională, cât și cea personală.

Emy Alupei, Octav și Oana Radu [Sursa foto: Captură YouTube]

Cântăreața este foarte discretă când vine vorba de viața sentimentală, deși este o prezență foarte activă pe rețelele sociale. Totuși, aceasta recunoaște în fața Oanei Radu, că există, în momentul de față, există cineva care îi aduce zâmbetul pe buze.

“Da, îmi place de cineva, dar e din altă țară. E din competiția la care am participat în urmă cu ceva timp. Ținem legătura, momentan ca prieteni. (…) Nu cred că el știe că îl plac.”, a declarat Emy Alupei.

Citeste si: Emy Alupei, momente de maximă tensiune! Schimb de replici acide cu antrenorul de la „Splash! Vedete la apă”

Deși încearcă tot posibilul să își ascundă expresiviattea feței, Oana a citit-o imediat și și-a dat seama că între cei doi e mai mult decât o simpatie.

“Octav: Ai împărțit vreo pătrățică de ciocolată?

Citeste si: Nicoleta Luciu: ,,Îmi era foarte frică de el. Dacă nu era alcoolic, ar fi un om extraordinar''- bzi.ro

Emy: Da, cum să nu!

Oana: E îndrăgostită, clar! (…) Uitați-o cum zâmbește!”, a fost o discuție din cadrul emisiunii “Detectorul de minciuni”.

Emy Alupei, victimă a bullying-ului

Emy Alupei [Sursa foto: Captură YouTube]

În spatele zâmbetului larg și atitudinii exentrice, stă o poveste tristă, în care Emy Alupei a fost victimă a bullying-ului. Artista povestește cum, la școală, copiii o tratau urât, acest lucru devenind, în timp, o traumă.

“Îmi luau copiii mâncarea și o aruncau pe geam, îmi rupeau lucrurile, îmi spărgeau telefonul. Am avut parte de bullying. Așa erau ei, mai ales că eu eram mai retrasă, în colțul meu, mi-era rușine să nu deranjez pe nimeni. Și atunci vor să te distrugă psihic. Am suferit rău. (…) Nu știam să mă impun.”, a mărturisit Emy.

Cântăreața afirmă că acest caracter dur pe care îl are este rezultatul stărilor prin care a trecut când era elevă, iar colegii o traumatizau.

“Treaba asta se vede în atitudiea mea de astăzi foarte mult. Am așa o barieră, dar nu o pun eu, pur și simplu așa e. E greu să o dau jos. Și poate de asta nici nu se apropie foarte mulți oameni de mine, deși eu nu am niciun gând să îi îndepărtez. Îmi plac oamenii foarte mult. Unii știu, unii nu cred că știu povestea mea. Este o traumă ce am trăit eu.”, a adăugat artista.

Citeste si: Emy Alupei, reacție dură după ce a fost eliminată de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” ”Vă plac femeile în lesă”

Încă un lucru pe care nu mulți îl știau este originea numelui “Emy”. Vedeta povestește care a fost motivul pentru care nimeni, în afară de părinții ei, nu o mai strigă “Andreea”.

“Emy a apărut ca o revoltă. Mie mi se spunea Andreea. (…) Singurii oameni care nu suport să îmi zică Emy sunt părinții mei. E ciudat. Însă, tot Andreea e în sufletul meu.”, a explicat Emy Alupei.

Distribuie pe: