„Era să mă vedeți la știri” Vlăduța Lupău, schimb de replici cu un taximetrist, în aeroport! De la ce a pornit totul

Vlăduța Lupău a împărtășit cu fanii din mediul online o întâmplare neplăcută de care a avut parte în aeroport, cu un taximetrist care nu a vrut să o ducă la destinație. Confuză și contrariată din cauza faptului că refuză să își facă treaba pentru care este plătit și pentru că nici nu oferă vreun motiv pentru care a refuzat-o, a decis să pornească la drum cu un alt taximetrist, în acel moment aflând și motivul pentru care cel anterior a refuzat-o.

Aflată într-o cafenea, Vlăduța Lupău le-a povestit admiratorilor ei că este necesar să se îndrepte să ia avionul către Cluj, explicându-le inclusiv ce i s-a întâmplat în momentul în care a vrut să ia un taxi. După mai mult insistențe și întrebări adresate taximetristului după ce și-a exprimat refuzul de a o lua cu mașina, a intervenit un agent de pază pentru a vedea care este problema, însă în acel moment taximetristul, care inițial a refuzat-o, și-a schimbat imediat povestea, menționând că, de fapt, Vlăduța Lupău i-a spus că va chema un alt taxi.

Vlăduța Lupău, schimb de replici cu un taximetrist în aeroport

În momentul în care a văzut că s-a implicat și agentul de pază, de teamă că-i va fi luat ecusonul de aeroport, taximetristul a schimbat imediat placa și a menționat că este dispus să o preia pe Vlăduța Lupău.

În cele din urmă, artista a refuzat să se urce în taxi-ul său, așa că l-a luat pe următorul.

Cel de-al doilea taximetrist i-a spus și motivul pentru care primul taximetrist a refuzat-o, și anume acela că bărbatul aștepta o persoană de altă naționalitate pentru „a o face de bani”.

„Era să mă vedeți la știri cu un taximetrist din aeroport, pentru că sunt în București și mă îndrept spre Iași și m-am certat un pic... Știți cum e în aeroport, primul venit, primul servit. Mergi la teximetriștii care stau la rând și primul taximetrist nu a vrut să mă ducă, cei din spate nu aveau cum să sară peste primul. A zis că să chem un taxi de la tonomatul din interior. Dacă tu ești aici de ce să chem un taxi, că tu trebuie să mă duci, că stau și alții să ducă omeni.

Și l-am întrebat la un moment dat «De ce nu vrei să mă duci?». Nu a vrut să răspundă, stătea cu mâinile în buzunar și nu a răspuns. După aceea zic «Dacă chem taxi, nu vine pe partea cealaltă? Dacă tu ești aici liber, de ce nu mă duci?». În fine, și a venit un agent de pază, îi povestesc cele întâmplate și la un moment dat zice domnul că eu am zis că chem altă mașină, că eu am zis... și că el mă ducea, de fapt. I-a fost frică de tipa de la pază că îi lua ecusonul de aeroport. În fine, sunteți 0.

Până la urmă a venit agentul ăla de pază, eu n-am mai vrut să mă urc, el a zis că mă duce, dar n-am mai vrut să mă urc, am zis că mă lasă în afara aeroportului și am luat următorul și a început el să ne povestească că, de fapt, tipul ăsta care nu a vrut să mă ducă a zis că așteaptă un străin să-l facă de bani, că așa merge în România. Vine ăla și nu pune ceasul și-l face bani, îi ia 50 de euro până într-un punct apropiat. Vă dați seama cum stă treaba la noi în România? Adică eu nu aveam bani, că și eu mai las șpagă pe lângă ceasul ăla de la taxi. Dacă vreți să vă arăt acum, am un taximetrist care stă după mine. Mă duce înapoi la aeroport pentru că plec înapoi la Iași. Și eu am românismele mele...”, a spus Vlăduța Lupău în mediul online.