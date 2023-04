Vlăduța Lupău a ajuns la spital: „Este o procedură peste care nu putem trece”. Problema de sănătate care nu-i mai dă pace

In articol:

Vlăduța Lupău se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, tânăra este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci șatena le-a explicat urmăritorilor de pe Instagram că a ajuns la spital, pentru o investigația medicală, mai precis endoscopie, căci tusea cu care se confruntă de ceva timp tot nu i-a trecut, iar acest lucru ar putea să o încurce în cariera muzicală, tocmai din acest motiv trebuie să rezolve această problemă.

„Nu prea e bună dimineața, am revenit să verific tusea mea care a revenit în forță și am venit să fac endoscopie. Este o procedură peste care nu putem trece, a zis doctorul. Dacă tușesc așa mai cântă mama”, a fost anunțul făcut de Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău și Adi Rus au plecat în vacanță fără fiul lor, Iair

Nu de mult, Adi Rus și Vlăduța Lupău au plecat împreună în vacanță, iar fanii i-au asaltat pe cei doi soți cu întrebări legate de fiul lor, mai precis dacă micuțul a rămas acasă, iar răspunsul artistei a fost unul pozitiv, explicându-le și motivul pentru care Iair nu a mers peste hotare cu părinții lui.

„M-ați întrebat în multe mesaje dacă am mers în vacanță fără Iair. Răspunsul este da și cred că e prima și ultima vacanță pe care o avem fără el și asta din cauză că am luat cred că de aproximativ un an vacanța asta și așa a fost firma. Ce dor îmi e de el. Cei care aveți copii sigur știți. Înainte nu știam nici eu și mai și judecam pe alții că merg cu copiii în vacanță. Vine o vreme când îți pare rău de ce ai zis.”, a spus Vlăduța Lupău în mediul online.

Vlăduța Lupău și Adi Rus [Sursa foto: Instagram]