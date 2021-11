Ernest si soția lui și-au descoperit un nou hobby. Ce a povestit îndrăgitul prezentator astăzi, în platoul Știrilor Kanal D, de la ora 12:00

Ernest este una dintre cele mai indragite vedete din Romania, prezentatorul emisiunii “In cautarea adevarului”, pe care o modereaza la Kanal D, se bucura de o notorietate uriasa. Discret in ceea ce priveste aparitiile media, un familist convins si un profesionist desavarsit, Ernest i-a surprins pe telespectatori, povestind despre un hobby al familiei sale.

Ernest s-a aflat astazi, in platoul Stirilor Kanal D, de la ora 12:00 si a povestit despre viata de familie si activitatile pe care le are impreuna cu sotia si fiul lor, Alex.

Prezentatorul emisiunii “In cautarea adevarului” a adus in platoul Stirilor o serie de creatii, decoratiuni de Craciun, realizate chiar de sotia lui. Acesta a povestit mandru de cata munca este nevoie pentru a realiza acele obiecte de poveste, cu totul speciale.

Citeste si: A murit. Fiica lui Vadim Tudor a rămas văduvă...- bzi.ro

Citeste si: Cine este soția lui Ernest Takacs. Prezentatorul emisiunii „În căutarea adevărului” este căsătorit de 20 ani

„Este o munca foarte migaloasa si, intr-adevar, sotia mea este foarte atenta la aceste detalii… Este arta si oarecum ma mandresc cu asta. Contributia mea a fost una destul de mica pentru ca timpul nu imi permite si nici nu cred ca as avea rabdarea ca sa stau cu orele in sir pentru a realiza o bijuterie de genul acesta”, a povestit Ernest astazi, in cadrul Stirilor Kanal D, de la 12:00.