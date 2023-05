Eșec rușinos pentru Laurențiu Reghecampf la Neftci Baku! Echipa antrenată de român a pierdut cu scorul 0-4 în etapa a 33-a a campionatului din Azerbaidjan: „Împușcați-mă!”

In articol:

Neftci Baku, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, a pierdut rușinos meciul cu Turan Tovuz, scor 0-4, în etapa a 33-a a campionatului din Azerbaidjan. Astfel, Neftci ajunge la cel de-al patrulea meci la rând fără victorie.

Neftci Baku, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, a pierdut rușinos în deplasare cu Turan Tovuz, scor 0-4, în etapa cu numărul 33 a campionatului Azerbaidjan. Cele patru goluri au fost înscrise de Wankewai Rooney (16’, 44’, 61’) și Roderick Miller (21’), însă chiar și așa, Neftci este în avantaj, fiind deja calificată în preliminariile Conference League.

Despre meciul pierdut cu echipa aflată pe locul 6 în clasament a vorbit însuși Reghecampf, antrenorul lui Neftci Baku. Acesta a recunoscut că a fost un meci slab, care trebuie uitat: „Nu aceasta este atitudinea lui Neftci. Am tratat prea ușor meciul, nu am fost concentrați. Am început foarte prost meciul, la fel ca și în etapa trecută cu Qarabag. Mai avem trei partide în campionat și trebuie să ne schimbăm mentalitatea și atitudinea. Avem multe lucruri despre care trebuie să discutăm.

Cel mai important lucru este ca atunci când îmbraci acest tricou să ai atitudine de învingător. Nu trebuie să primim goluri atât de ușor. Rezultatul este rușinos pentru noi toți. Suntem o echipă, nu suntem diferiți, eu ca antrenor, jucătorii sau oficialii. Atunci când ne-am calificat în finala Cupei nu am spus eu, am spus noi.

Trebuie să fim onești și să spunem că a fost un joc rușinos pe care trebuie să-l uităm. Atunci când nu ai o miză, se ajunge la astfel de prestații și de rezultate. Lotul nu este atât de mare și nu am ce schimbări să fac.”, a declarat antrenorul român la conferința de presă, potrivit digisport.ro.

Eșec rușinos pentru Laurențiu Reghecampf la Neftci Baku [Sursa foto: Profimedia]

Laurențiu Reghecampf: „Dacă vreți să începeți să trageți, împușcați-mă!”

Totodată, Laurențiu Reghecampf a transmis că își asumă rezultatul, dar și că este gata să plece de la club, în cazul în care conducătorii acestuia nu sunt mulțumiți de rezultate. Pe lângă asumarea eșecului, Reghecampf a declarat că Neftci Baku are nevoie de mai mulți jucători. De altfel, încă de săptămâna trecută a început să se vorbească despre interesul lui Reghe de a aduce la echipa azeră un jucător român, anume pe Claudiu Petrilă de la CFR Cluj.

„Știu că veți scrie multe lucruri despre mine, dar eu le voi accepta. Însă trebuie să-mi apăr jucătorii, pentru că mai avem de jucat finala Cupei și am nevoie de fiecare dintre ei pentru a lupta să câștigăm. O să iau ziua de azi ca un accident. De aceea îmi pare rău și ne simțim rușinați de acest rezultat.

Dacă vreți să începeți să trageți, împușcați-mă! Sunt de acord cu voi că 0-4 este rușinos, dar am vorbit deja cu jucătorii. Așa ceva nu este posibil. Nu pot veni în fața voastră să vă mint, dar să nu uitați ce muncă fac acești jucători, suntem calificați în finala Cupei.

Putem să cucerim un trofeu și nu uitați că vom termina pe locul trei în campionat. Dacă, la finalul sezonului, conducătorilor nu o să le placă acest loc, îmi pot spune asta. Pot să vă asigur că, dacă în sezonul următor vom avea o echipă întărită, ne vom putea bate la titlu. Și nu vă spun că vom schimba jucătorii, dar trebuie să mai aducem câțiva.”, a adăugat tehnicianul, conform sursei citate.

Sursa: digisport.ro