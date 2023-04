”Este inconștiență totală” Ramona Dumitrescu dă de pământ cu Ana Moradan, după incidentul din trafic. Prezentatoare de radio i-a pus la colț și pe influencerii care o apără: „Mi se pare incredibil”

In articol:

De câteva zile încoace, Ana Morodan este pe primele pagini ale tabloidelor, numele ei fiind pe buzele tuturor.

Și asta pentru că așa numita „Contesă Digitală” a fost prinsă la volan sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise de două ori în aceeași zi, fapt ce a făcut-o să se aleagă cu două dosare penale și să fie reținută pentru 24 de ore.

Ana Morodan, aspru criticată de Ramona Dumitrescu

În urma acestor fapte, a declarațiilor vedetei, dar și a susținerii venite din online către blondina, unii s-au dat de partea ei, alții au reacționat dur.

În cea din urmă categorie se încadrează și Ramona Dumitrescu, care a avut acum o reacție vehementă.

Prezentatoarea de radio s-a arătat oripilată de cele întâmplate și cu un gram de înțelegere a spus că poate trece peste faza cu medicamentele, despre care vorbea Ana Morodan, ele fiind cele care au rezultat că a consumat substanțe interzise.

Dar chiar și așa, nu poate să accepte faptul că vedeta din online s-a urcat de două ori beată la volan, ba chiar și în aceeași zi, a acroșat câteva autoturisme aflate în trafic și a continuat să dea dovadă de inconștientă și neasumare.

Și tot despre inconștientă, omul de radio le acuză și pe influencerițele care au sărit în apărarea Contesei Digitale, pe motiv că empatizează cu suferința ei cauzată de depresia cu care se luptă.

Ramona Dumitrescu se caracterizează o fire empatică, dar spune că în acest caz nu se pune problema de așa ceva, având în vedere că oricând viața cuiva ar fi putut fi pusă în pericol, fapt ce, chiar dacă nu s-a transformat într-o tragedie, nu poate fi trecut cu vederea.

„Băi, am niște nervi, gen, nu caut cloud pe tema asta… Dar mi se pare ireal ceea ce se întâmplă! Vorbesc, bineînțeles, despre incidentul cu a noastră contesă digitală, în care femeia s-a urcat de două ori beată la volan. Ok, să zicem că are prezumția de nevinovăție pentru faza cu drogurile, pentru că a spus că ea e pe niște medicamente date de către un medic. Dar… faza cu alcoolul? Ce facem cu ea? Asta nu este greșeală, nu poți să spui că ai greșit. Este inconștiență totală. Cât de greu îți era să iei un taxi? Nu înțeleg ce fel de prieteni are dacă au lăsat-o să se urce la volan în starea asta! Mă rog, trecând peste, ce mă enervează este faptul că toate influencerițele vieții au început să-i găsească scuze și o susțin pentru că e nevoie de empatie. Bro, da e nevoie de empatie, dar nu în cazuri de inconștiență! Cum ați fi fost voi empatici dacă în vreuna din mașinile pe care ea le-a accidentat s-ar fi aflat o persoană dragă vouă? Băi! Putea să se întâmple ceva grav! Sunt niște reacții de la niște oameni pe care îi respectam. Mi se pare incredibil!”, a spus Ramona Dumitrescu despre cazul Ana Morodan , pe TikTok.

Ramona Dumitrescu dă de pământ cu Ana Moradan, după accidentul produs [Sursa foto: facebook]

Mai mult de cât atât, tânăra din Târgu Jiu susține că, trecând și ea prin lupta cu depresia, Ana Morodan nici nu era un model bun pentru cei din online, luând în calcul mărturisirile sale și ale celor care o susțin, dar și activitatea ei de pe rețelele de socializare.

Ea spune că vorbele și faptele se băteau cap în cap și, chiar dacă ea credea că face bine, de fapt, nu făcea decât, cel mai posibil, să îi bage și pe alții în depresie, din cauza faptului că nu spunea adevărul și nu era sinceră cu cei din comunitatea sa online.

„Vezi, domnule, suferă de depresie și nu tot ceea ce se postează în mediul online este adevărat, pentru că oamenii sunt triști. De ce nu spui că ești trist? Eu am suferit de depresie, dar nu am pozat pe net într-o persoană fericită, care are o viață minunată. Ce faci dacă minți poporul cu Instagramul? La fel! Cauzezi depresie în rândul persoanelor care sunt cumva invidioase. Pentru că, na, e un sentiment pe care nu-l poți controla, sunt invidioase pe fericirea ta”, a mai completat vedeta de radio.