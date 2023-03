Semnul că Ana Morodan era dependentă de antidepresive de acum trei ani? Momentul în care scapă cutia cu pastile pe jos chiar în timpul filmărilor, după o criză de isterie: "Mă apuca tremuratul, dacă nu luam un calmant eram terminată"

In articol:

A ieșit la iveală un detaliu important din urmă cu 3 ani, în timpul filmărilor pentru reality-show-ul din Asia, atunci când Ana Morodan a făcut echipă cu Adrian Teleșpan. Blondina a făcut o criză de isterie în timpul unei probe, moment în care a avut nevoie de calmante pentru a se liniști.

Ana Morodan, moment de isterie în Asia

În timpul unei probe în care concurenții trebuiau să atingă niște șerpi, Ana Morodan s-a speriat foarte tare, întrucât are fobie și a făcut o criză. Vedeta nu a mai ezitat și a apelat la cutiuța în care ținea calmante, însă din cauza stării de agitație și frică blondina a scăpat pastilele, care s-au împrăștiat pe jos, în parc.

Ulterior, seara, cu gândul că ar mai putea ave nevoie de calmante și în zilele care urmează, Ana Morodan ș i Adrian Teleșpan au mers să caute pastilele.

"Bineînțeles că m-a apucat isteria, criza de nervi, anxietatea, panica, tot. Am început frenetic să caut cutiuța cu calmante, am apelat la Teleșpan, care are cu el în rucsac, trei sferturi, plin de medicamente. De unde mi-am pus și eu în cutiuța mea niște calmante. Am luat două calmante, nu unul. Îmi tremurau atât de tare mâinile, am lăsat pastilele pe jos, ce era să fac.

Mi-a părut un pic rău după ele, nu știam ce mă așteaptă în următoarea zi. Cred că orice fițoasă de pe străzile Bucureștiului are o fobie de șerpi. Logic că ai o fobie de șerpi, dacă ești ca mine. Mă apuca tremuratul, dacă nu luam un calmant eram terminată. Pur și simplu nu-mi plac aceste creaturi, mi se par înfricoșătoare (n.red șerpii)", a declarat Ana Morodan, în cadrul emisiunii din Asia.

Ana Morodan, criză de isterie în timpul filmărilor [Sursa foto: captură video YouTube America Express]

Ana Morodan susține că nu consumă substanțe interzise

După ce a fost prinsă la volan sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise, blondina a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Deși testul cu etilotest și DrugTest au rezultat pozitive, Ana Morodan susține că nu consumă substanțe psihoactive, ci de vină sunt medicamentele prescrise de medicul său, care conțin benzotamină.

„Într-adevăr, am făcut o greşeală şi am condus fără carnet. Eu nu am consumat şi nu folosesc niciodată droguri. Am o reţetă de la medic, care conţine benzotamină”, a declarat Ana Morodan.