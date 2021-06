Este oficial! Ioana Năsatse a renunțat definitiv la divorțul de Ilie! Cum a convins-o fostul tenismen: „Acest om are...”

Ilie și Ioana Năstase [Sursa foto: Facebook] 15:26, iun 22, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Ilie și Ioana Năsatase au început cu stângul acest an. Au avut o ceartă monstu, iar pentru a se salva din mâinile fostului sportiv, bruneta a sunat la poliție.

Decizia de a divorța a fost una iminentă, iar pe 2 martie, Ioana a mers la Judecătoria din Hârșova și a depus actele necesare. Pe 24 iunie, soții ar fi trebuit să meargă la prima înfățișare a procesului, dar iată că acum nu mai este cazul. Soția lui Ilie Năstase și-a retras cerera săptămâna trecută, iar acum este oficial, cei doi își vor continua căsnicia.

Ilie și Ioana Năstase [Sursa foto: Facebook]

Motivul pentru care Ioana nu mai divorțează de Ilie Năstase

Ilie Năstase a avut timp trei luni de zile să o convingă pe Ioana că s-a schimbat și că episoadele de violență, în urma cărora ar fi intervenit și oamenii legii, nu se vor mai întâmpla niciodată. Mai mult, bruneta spune că ține foarte mult la fostu sportiv și că el are nevoie de cineva ca ea care să se intereseze de starea lui de sănătate.

" Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva", a declarat Ioana Năstase pentru click.ro.

Ioana Năsase dădea semne de câteva săptămâni că este pe cale să se răzgândească

Încă nu era 100% convinsă că va renunța la divorțul de fostul tenismen, așa că a așteptat până în ultimul ceas să ia această decizie. Încă de acum câteva săptămâni, bruneta a remarcat că Ilie s-a schimbat foarte mult în bine.

„Încă nu am amânat termenul, voi lua legătura cu avocata mea dacă mă voi răzgândi și sigur mă voi răzgândi. E mai bine pentru mine și Ilie. Eu nu am uitat acel eveniment din luna ianurie, l-am iertat și am trecut peste.

Sâmbătă am fost la o mănăstire dragă sufletului meu și de acolo a plecat totul. E ceva din interiorul meu și țin cont de faptul că Ilie are mare nevoie de mine și vreau să fie ok, mai presus de toate vreau să fie el bine.

S-a schimbat foarte mult, în bine. Sper să-l țină Dumnezeu așa. Chiar s-a străduit și sunt singură de un lucru, că ține foarte mult la mine.

Eu trebuie să recunosc că noi ne-am petrecut mai tot timpul împreună, în astea 6 luni i-am fost alături. Vreau să trăiesc frumos sufletește. Nu-l pot lăsa pe Ilie singur, eu să petrec, iar el… Încerc să rămânem un cuplu frumos, fără scandaluri, fără certuri pentru ca nu sunt învățată să trăiesc așa”, a declarat Ioana Năstase, pentru un post de televiziune, în urmă cu ceva timp.