Este uluitor ce i-a spus Alina Eriko mamei sale când au vorbit la telefon! Chiar și copiii tinerei se aflau lângă femeie: „Nu se mai poate face nimic”

O lungă perioadă de timp, Alina Eriko a lipsit din viața publică și nu puțini erau cei ce se întrebau ce se întâmplă, oare, cu ”Pantera Neagră”, așa cum mai era cunoscută de publicul larg, în urmă cu mulți ani.

Cu toții au primit, însă, răspunsul, atunci când Alina a apărut în câteva filmulețe pe rețelele de socializare, iar internauții au fost de-a dreptul șocați să vadă în ce stare au adus-o substanțele interzise. Familia tinerei speră că o minune o va pune pe picioare pe fiica lor, iar recent, mama acesteia a făcut o serie de declarații.

Apelul pe care l-a primit mama Alinei Eriko de la fiica ei

În cadrul unui interviu recent, mama Alinei Eriko a recunoscut cum a decurs un apel telefonic între ea și fiica sa. În primă fază, tânăra a întrebat-o pe cea care i-a dat viață dacă lângă ea sunt și copiii săi pe care i-a lăsat în țară, iar după ce a primit un răspuns pozitiv, aceasta a început să blesteme, fără a mai ține cont de minorii care o ascultau.

Mai mult, mama Alinei spune că în situația de față doar divinitatea mai poate face o minune pentru ca fiica ei să fie salvată.

"Numai Dumnezeu poate face minuni, nu se mai poate face nimic! Vărul ei nu s-a întâlnit cu ea, nu este adevărat că ar fi mers în Anglia după ea. Ea mă sună, însă nu mai este în toate facultățile mintale, nu poti vobi cu ea, nu poți purta un dialog normal. Ultima dată când a sunat, m-a întrebat dacă copii sunt lângă mine, mi-a spus că are să ne facă o urare. Copii au comfirmat că sunt lângă mine, iar ea ne-a blestemat pe toți trei. Spune că ea este Dumnezeu.", a declarat mama Alinei Eriko, scrie Spynews.ro.

Mama Alinei face față cu greu situației

Situația nu este deloc una ușoară pentru mama Alinei Eriko, care se luptă să își salveze fiica și să o ajute să scape de dependența de substanțe interzise și care în același timp trebuie să se ocupe și de nepoții

ei, pe care tânăra i-a lăsat în grija celei ce i-a dat viață.

"Nu pot obține tutela ei acolo, trebuie să obțin aici. Nu o poate aduce nimeni în țară fără acordul ei. Am fost la Agenția Națională Antidrog, am făcut o cerere, nu am primit încă răspuns. Mi-a spus: Vrei să te mint mami, viața mea sunt substanțele interzise. Nu o internează nimeni, nu se poate face nimic. A venit poliția, însă dacă nu este agresiva nu au de ce o ia. Amândoi copii sunt la mine, este destul de greu. Numai mamă de așa ceva să nu fi.", a mai declarat mama brunetei, pentru aceeași sursă.

Citește și: „Refuză să vorbească cu mama ei" Alina Eriko a rupt orice legătură cu familia, după ce rudele au declarat că vor să o interneze la dezintoxicare. Apropiații o caută pe străzile din Anglia

De asemenea, atunci când a fost sunată pentru drept la replică, Alina Eriko ar fi avut un limbaj vulgar, întrebând insistent de unde a făcut reporterul rost de numărul ei de telefon. Tânăra nu a stat prea mult la discuții, închizând telefonul rapid, mai precizează sursa amintită anterior.

