„Refuză să vorbească cu mama ei" Alina Eriko a rupt orice legătură cu familia, după ce rudele au declarat că vor să o interneze la dezintoxicare. Apropiații o caută pe străzile din Anglia

In articol:

Cu ani în urmă, Alina Eriko făcea furori pe micul ecran și reușea să îi facă pe bărbații din țara noastră să întoarcă capul după ea de fiecare dată când aceasta apărea în public. Bruneta avea un trup de vis și un chip angelic, care au ajutat-o să se facă remarcată.

Pe parcursul timpului, Alina a dispărut din atenția publică. Totul s-a schimbat însă recent, când bruneta a postat un scurt clip video pe rețelele de socializare. În imagini se observă că bruneta nu se afla deloc într-o stare bună, fiind vizibil schimbată.

Familia Alinei Eriko este extrem de îngrijorată pentru brunetă. [Sursa foto: Captură TikTok]

Citește și: O bruneta din showbiz, marturisire soc: "Sunt o lesinata dupa ELE, prafu' s-aleaga ca mi-au mancat viata!"- Uite ce o baga in belele

Citeste si: Informația momentului pentru toți românii. Marius Budăi a anunțat ce se întâmplă cu vârsta de pensionare- kanald.ro

Citeste si: Imagini impresionante cu Bruce Willis, bolnav de demență. Amănuntul care a îngrijorat pe toată lumea| VIDEO- stirileprotv.ro

Familia Alinei Eriko vrea să o aducă pe brunetă în țară

După postarea recentă a „Panterei negre”, așa cum era supranumită Alina, mai mulți internauți au postat la rândul lor imagini cutremurătoare cu fosta vedetă. În imaginile pe care românii le-au făcut publice bruneta este surprinsă în ipostaze cutremurătoare, cerșind pentru a-și putea procura substanțe interzise, așa cum au precizat mai mulți internauți, dar și având un comportament haotic în mijlocul străzii.

În urma acestor episoade, cei care au iubit-o s-au întrebat ce face familia ei pentru a o aduce pe calea cea bună. Iată însă că apropiații brunetei au încercat în nenumărate rânduri să o ajute pe „Pantera neagră”, însă aceasta ar fi rupt orice legătură cu mama ei când cea care i-a dat viață a vrut să o ducă la dezintoxicare.

Pentru că în acest moment verișoara Loredanei Chivu se află în Anglia, rudele acesteia încearcă să o aducă în țară, pentru a-i putea acorda ajutorul de care se pare că bruneta are mare nevoie.

În acest proces s-a implicat și verișorul Alinei.

Lucian spune că a reușit să o contacteze o singură dată în ultima perioadă, însă ulterior Alina nu i-ar mai fi răspuns la telefon, ceea ce l-a determinat pe acesta să meargă în Birmingham alături de câțiva prieteni, pentru a o găsi pe Alina Eriko.

Citeste si: Răzvan Miheț și Gina Matache i-au luat pe cei doi copii de la Oana Matache! Cum au fost surprinși micuții fără mama lor- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 martie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Lino Golden, lovitură dură pentru Alex Velea! Cântărețul și-a acoperit tatuajul cu cel care l-a lansat în muzică- radioimpuls.ro

„Eu am vorbit cu niște prieteni de-ai mei cu care voi merge în Birmingham pe data de 22. O să mă duc acolo cu niște prieteni și o să încercăm să stăm de vorbă cu ea. Ultima oară când am plecat spre ea, am vorbit două zile la rând, am urcat în tren, am pornit spre ea, iar cu 20 de minute înainte să ajung, nu mi-a mai răspuns la telefon. Ulterior m-am gândit că nu mi-a mai răspuns pentru că a fost luată în acea zi de poliție, dar nu mai răspunde deloc. Refuză să vorbească cu mama ei. Momentan avem adresa unde locuiește.”, a declarat Lucian, vărul Alinei Eriko, la un post de televiziune.

Alina Eriko [Sursa foto: Captură TikTok]

Citește și: VIDEO Doamne, in ce hal arata Loredana Chivu! Blonda e de nerecunoscut- Sa fie din cauza faptului ca a fost data afara?