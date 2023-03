Mama Alinei Eriko, strigăt de ajutor pentru fiica ei! Femeia este devastată de durere, după ce verișoara Loredanei Chivu a ajuns de nerecunoscut din cauza substanțelor interzise

In articol:

Alina Eriko sau „Pantera neagră”, așa cum mai este cunoscută, a ajuns de nerecunoscut după ce a căzut în patima drogurilor de câțiva ani buni. Mama tinerei este devastată de durere și face apel către autorități pentru a o lua de pe străzile Londrei, și pentru a o aduce înapoi acasă, la cei doi copii ai săi.

Mama Alinei Eriko a mărturisit despre fiica sa că de circa 7 ani s-a cunoscut cu un bărbat care a determinat-o să consume în exces substanțe interzise. Ulterior, verișoara Loredanei Chivu a plecat în Anglia, acolo unde se află și în ziua de astăzi.

Mama Alinei Eriko își dorește cu orice preț ca fiica ei să se întoarcă acasă

Mama Alinei Eriko trăiește un chin de când fiica ei a decis să aleagă acest drum. A făcut apel la autorități să o salveze de pe străzi, de la cerșit, pentru a se putea vindeca de dependența de substanțele interzise.

„ S-a cunoscut cu un băiat care consuma aceste sunt interzise, în România, acum șapte ani de zile. S-a împreunat cu el, și și-a lăsat familia și cei doi copii. A ajuns în Anglia și vreau să mă ajutați. Fac apel la toți oamenii care vor să mă ajute să îmi aduc copilul acasă. Poliția română, la emigrare, să o ia de pe stradă, să o aducă acasă sau să o interneze. Am avut-o internată de 15 ori în toți acești ani, să o pun pe picioare. Cum o puneam pe picioare, cum sarea iar spre aceste substanțe. Le consumă din nou. ”, a declarat Flori, mama Alinei Eriko, la Antena Stars.

Alina Eriko, internată de 15 ori la dezintoxicare

Mama Alinei Eriko a mai declarat că fiica sa a fost internată de mai multe ori pentru a scăpa de dependența de droguri, însă fără să aibă vreun rezultat favorabil.

„Pantera neagră” a ajuns în Anglia după ce tatăl ei a chemat-o pentru a se interna la dezintoxicare, dar rezultatele au fost de fiecare dată aceleași.

„ Ulterior am vrut să scot biletele de externare, medicii mi-au spus că nu pot da aceste bilete decât cu acordul ei. Problema acum este că ea este în Anglia. Ori să o interneze acolo, ori să o aducă acasă, fac apel la toată lumea. Nu se poate vorbi cu ea, spune că fata ei are 10 ani, că ea este în 2009, nu se poate vorbi cu ea. În Anglia a chemat-o tatăl ei pentru a o face bine, pentru a o internă. Să vă spun că ea cerșește la semafoare, la magazine de români pentru aceste subsante. Vă rog ajutați-mă. Am vorbit cu tatăl, nu poate să facă nimic, a chemat și poliție și salvare. Când autoritățile apar vorbește normal. ”, a mai spus mama Alinei Eriko.