“Ești o curvă!” Replica primită de o adolescentă violată de la mama ei

Scandalul generat de vloggerul Alexandru Bălan care a declarat că minorele care se îmbracă sumar merită să fie violate, scoate la iveală o serie de mărtursiri cutremurătoare. Zilele acestea circulă pe internet povestea „Așa am fost îmbrăcată când am fost violată”. O fotografie cu o pereche de blugi albi, largi o bluză fără decolteu închisă la culoare, alături de o poveste cutremurătoare. De ce se numește așa povestea? Pentru a scoate în evidență că violurile nu se întâmplă, așa cum cred unii, din cauza indecenței fetelor „din ziua de astăzi”.

Povestea care îți dă fiori pe șira spinării! Violată la 17 ani, în plină, în parc

Mesajul postat de Ioana Matache, o prietenă de-ale victimei, a cărei identitate nu vrea să fie divulgată, începe cam așa: „Am primit acest mesaj de la o prietenă. M-a rugat să îi spun povestea mai departe, ca să se înțeleagă că NIMENI nu "și-o cere". N-am să-i fac numele public, în semn de respect. Povestea devine puțin grafică și dură, dar poate așa o să înțeleagă mai mulți cum stă treaba.”

Totul a început într-un parc plin de părinți și copii, în plină zi.

„Deci, că să nu o iau pe ocolite, am fost violată de un tip, habar n-am cine era, pe când aveam 17 ani. În parc, ziua, cu copii, părinți și paznici pe aleile parcului. Tipul mergea pe bicicletă și s-a oprit pentru a mă întreba cât era ceasul. O să-ți trimit o poză exact cu hainele pe care le purtam în acel moment: blugi, tricou și balerini, asta că să fie clar cu chestia asta pe care mulți o zic cu “cerutul”. În momentul în care mi-am continuat drumul, s-a pus cu tot cu bicla în fața mea și mi-a blocat accesul. Fiind mai mare și având mai multă forță decât mine, m-a bruscat și m-a apucat de mâna cu forță, moment în care și-a scos mădularul din pantaloni și s-a folosit de forță că să îl ating. Am înțepenit că un iepure pe mijlocul drumului înainte să fie lovit de o mașină” și-a început adolescenta mărturia traumatizantă.

„Lasă, că o să-ți placă”

În momentul în care fata s-a zbătut și a început să strige disperată după ajutor, nu doar că nimeni nu a vrut să ia în seamă țipetele ei, ci a fost luată la mișto de agresor, trântindu-i replica batjocoritoare: „o să-ți placă”.

„A început să mă târască după el până într-o zonă izolată a parcului în care mă aflăm, până am ajuns după un zid. A început să pună mâna pe mine, să tragă de blugii mei să-i dea jos de pe mine, și încă multe altele. În momentul în care am scăpat de acest instinct de a îngheța, am început să strig că nu vreau și să plâng, și el a comentat că “lasă, că o să-ți placă” cu un rânjet diabolic. Când a vrut să și-o bage în mine, am urlat ca lupul, și am urlat atât de tare încât și el s-a speriat și a fugit cu pantalonii în vine. Sângeram, se fortase în mine. Nimeni nu a venit după mine. Am reușit să fug acasă tremurând mai rău ca un câine. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă spăl pe mâini și acolo jos, am folosit și spirt și am început să urlu de durere”, scrie tânăra în povestea pe care i-a trimis-o Ioanei Matache.

Traumatizată și cu frica de a nu rămâne însărcinată, mama i-a spus nepăsătoare: „Ești o curvă”

„Părinții au văzut că nu sunt bine și le-am povestit. Știi care a fost reacția lor? “Ești o curvă care se bagă în seama cu toată lumea!”. Și asta îmi este repetat de 3 ani. I-am implorat să mă ducă la ginecolog din cauza durerilor și a sângerării, au refuzat cu vehemență, ca să “nu afle lumea de rușine”. Aveam o frică teribilă că aveam să rămân însărcinată și că aveam să fiu forțată să păstrez sarcina. Am ajuns o frigidă din cauza experienței, nu pot folosi tampoane interne la menstruație pentru că ajung să am flashback-uri ale durerii de atunci, nu mă mai pot dezbracă la cabine de proba pentru că încep să plâng. Am ajuns să am coșmaruri în care bărbați din viață mea care și-ar da viață pentru mine mă batjocoresc în același mod(tată, prieteni etc.).

Am ajuns să-mi fie frică de propriul tată și să-l urăsc din cauza acelui nenorocit, deși tatăl meu nu știe, că ar muri de inima să audă asta. Nici plângere la poliție nu am făcut tocmai din același motiv. L-am mai văzut pe tip de 2 ori în 3 ani, momente în care am vrut să mor, să mă lovească o mășină și să rămân acolo. Din cauza asta am avut o tentativă de suicid cu somnifere, dar care n-a mers. M-am trezit 18 ore mai târziu. Nici nu mai pot dormi noaptea fără somnifere, tocmai din cauza că dacă nu mă scufund într-un somn adânc, am coșmaruri. Nu mai am încredere în nimeni și în special în bărbați de atunci, indiferent cât de mult demonstrează că sunt de încredere. Cred că până acum am refuzat 5 relații din cauza asta”.