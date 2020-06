In articol:

Catalin Cazacu, simpaticul prezentator al emisiunii „”Cash Taxi”, al carei nou sezon va incepe sambata, de la ora 22:00, la Kanal D, a trait in autoizolare, ca toti romanii, pe perioada starii de urgenta. In perioada de restrictii, de doua luni de zile, generata de pandemie, vedeta Kanal D a experimentat o serie de activitati casnice, izolandu-se complet in locuinta sa.

Catalin Cazacu s-a reintors la prima dragoste, dupa luni de autoizolare: „Nu m-am mai antrenant de anul trecut!”

Catalin Cazacu a povestit ca experimentele culinare in bucatarie au tinut locul activitatile zilnice cu care acesta era obisnuit.

“In prima luna de izolare am fost un cetatean model, nu am iesit deloc din casa, nici macar pentru cumparaturi. Am invatat sa gatesc. Am incercat, dar nu mi-a iesit!”, spune, razand, Catalin Cazacu.

Dupa relaxarea restrictiilor, prezentatorul emisiunii Cash Taxi a revenit la prima dragoste, motociclismul. Dupa o absenta de luni de zile, Catalin Cazacu s-a reintors pe pista de racing, pentru doua zile de antrenamente intense.

“Primul lucru pe care l-am facut, atunci cand a fost posibil si s-au ridicat restriciile de izolare, a fost <sa ma dau cu motocicleta>. Am avut primul antrenament aici, in Bucuresti, pe circuit, timp de doua zile. Abia asteptatm, avand in vedere ca nu m-am mai antrenant de anul trecut”, povesteste vedeta.

Pe Catalin Cazacu, telespectatorii il vor putea revedea din acest weekend, pe micile ecrane. Prezentatorul isi pune iar taxiul cu pemii in miscare, la „Cash Taxi”, facandu-si „clientii” fericiti, incepand chiar din aceasta sambata, de la ora 22:00, la Kanal D. ​