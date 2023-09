"Eu am trăit totul la intensitate maximă". Jasmine a dezvăluit ce a însemnat pentru ea "Bravo, ai stil" și cum i-a schimbat competiția viața | EXCLUSIV

In articol:

Imediat după "Bravo, ai stil", Jasmine Saraj a plecat din România și-a s-a relaxat într-o vacanță binemeritată, în Grecia. Frumoasa brunetă a avut parte de momente de senzație, dar și de mult timp în care să se odihnească și să se bucure de viață!

Imediat ce s-a întors, Jasmine a venit la WOWnews, la "Bravo, ai stil" Backstage, acolo unde a vorbit despre competiție, a dezvăluit planurile pe care le are pe viitor și cum s-a schimbat viața ei în cele câteva luni de concurs.

Jasmine se numără printre concurentele care au intrat în emisiune la jumătatea concursului, astfel că timpul petrecut în platou și alături de concurente a fost mai mic. Chiar și așa, frumoasa brunetă a avut parte de o experiență unică, pe care nu o va uita niciodată. În exclusivitate la WOWnews, Jasmine a povestit toate detaliile.

Jasmine Saraj, emoționantă după terminarea "Bravo, ai stil"

Jasmine Saraj recunoaște că au fost emoții foarte mari în competiție. Tânăra și-a dorit ca oamenii să o vadă exact așa cum este ea, sinceră și naturală.

Vedeta spune că s-a dedicat trup și suflet concursului, iar multe dintre momente au fost trăite la cea mai mare intensitate.

"Eu am trăit totul la intensitate maximă și asta fac în general cu lucrurile. Am spus, când am intrat, că nu vreau să iau lucrurile personal și nu neapărat să joc un rol, cât să mă apăr, dar nu am putut.

Am fost trup și suflet până la capăt, iar finalul și mna.. asta poate să confirme toată lumea, finalul a fost neașteptat! Am spus ceea ce efectiv gândea totă lumea", a povestit Jasmine Saraj, la WOWnews.

Ce sune Jasmine despre marea finală

Pentru sora lui Caludiski, emoțiile au fost extrem de mari și în marea finală. Totuși, atunci mărturisește că a fost momentul în care s-a încărcat cel mai mult cu energia oamenilor de acasă și a fanilor din mediul online.

Bruneta și-a petrecut mare parte a timpului în live-uri pe Tik-Tok, acolo unde a primit sute de mesaje de la toți cei care au susținut-o și apreciat-o.

"A fost foarte emoționant pentru mine. Cumva m-am încărcat cu foarte multă energie bună de acasă, de la persoanele care m-au urmărit în online pentru că eu făceam live în continuu cu câteva zile înainte de finală. Stăteam non- stop pe live cu susținătorii mei, cei din comunitatea mea, dar și cei care s-au alăturat din celelalte comunității, cum ar fi cea a fratelui meu sau ai altor influenceri din branșă. Au votat masiv.

Am primit mesaje de la oameni care votau de câte 50 sau 100 de ori, oameni care mă susțineau și care mă voiau câștigătoare și cumva ei mi-au dat puterea, dar și încărcătura aceasta emoțională. Voiam să-i fac mândrii că au votat cu mine și pentru mine finala a fost o întreagă emoție", a povestit Jasmine Saraj, la WOWnews.

Ce planuri are Jasmine, după terminarea "Bravo, ai stil"

Odată ce a intrat în competiție, Jasmine mărturisește că s-a dedicat emisiunii și ținutelor pe care le prezenta, așa că acum se va întoarce la proiectele sale din online, însă urmează să vadă și ce îi rezervă viitorul, tocmai pentru că după emisiune a primit numeroase oferte de colaborare.

"Mă întorc la activitățile mele din online pe care le-am neglijat cât am fost la Bravo. Nu am apucat să îmi onorez toate colaborările și urmează alte proiecte, de ce nu film, nu știu?! Vedem, nu vreau să dau din casă, dar eu am tot fugit, m-am dus să mă relaxez și tot primeam mesaje de colaborări, de proiecte.

Urmează să am mai multe meetinguri, cumva pentru mine finalul Bravo și așa e și normal să se întâmple, a fost un boom. În dm-ul meu am primit foarte multe mesaje de la persoane care vor să mă semneze și să mă includă în proiecte și până la urma despre asta este vorba", a explicat Jasmine Saraj, pentru WOWnews.

