„Tragem ponoasele” Nuami Dinescu nu se lasă doborâtă de problemele sale de sănătate! Artista are planuri mari pentru viitor: „Mie îmi place viața aceasta de nomad”

Nuami Dinescu se numără printre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor, artista a cucerit pe toată lumea datorită carismei și talentului său actoricesc. De atunci și până în prezent a reușit să-și clădească o carieră de succes, iar numele său a apărut în numeroase producții extrem de îndrăgite în rândul telespectatorilor.

Recent, artista a vorbit despre problemele sale de sănătate care i-au dat bătăi de cap în această vară. Se pare că vedeta nu a avut parte de foarte mult timp liber, însă este pregătită să dea tot ceea ce are mai bun pentru proiectele sale.

Nuami Dinescu se confruntă cu probleme de sănătate

Fără doar și poate, Nuami Dinescu este una dintre cele mai iubite actrițe din țara noastră. Sinceră din fire și întotdeauna cu zâmbetul pe buze, artista a mărturisit că nu a avut parte de foarte mult timp liber în această vară, motiv pentru care nu s-a bucurat de o vacanță în adevăratul sens al cuvântului.

Cu toate acestea, se pare că nu timpul liber i-a dat bătăi de cap artistei, ci o problemă de sănătate cu care se confruntă de foarte mulți ani. Mai precis, are o afecțiune la unul dintre genunchi, din cauza unui accident de pe scenă, care s-a petrecut atunci când avea doar 30 de ani. Chiar dacă a părut o căzătură banală, se pare că și-a pus amprenta în mod negativ asupra vedetei, iar acum face fizioterapie pentru a se recupera.

„Vara aceasta nu am fost în vacanță, pentru că nu a fost timp. Am avut liber doar trei săptămâni și, în afară de faptul că am o pisică beteagă, cu care trebuie să mă duc din două în două zile la tratament, eu am o problemă cu un genunchi. Că l-am trântit în anii trecuți, bine de tot. Și la 30 de ani nu te gândești că, dacă cazi într-un spectacol, nu prea e bine. Dar acum, tragem ponoasele și asta este. Mai fac câte o fizioterapie, din când în când… A fost timpul foarte scurt, trei săptămâni, și au fost mai multe lucruri care nu m-au împins să îmi programez vacanță.”, a mărturisit Nuami Dinescu pentru Viva.ro.

Mai mult decât atât, se pare că Nuami Dinescu nu se lasă influențată de problemele de sănătate pe care le întâmpină, ci din contră. Artista are planuri pentru viitor și își dorește să facă parte din cât mai multe proiecte, întrucât actoria îi aduce cea mai mare bucurie și satisfacție. Totodată, se pare că îndrăgita artistă adoră să străbată țara în lung și în lat pentru diverse spectacole, evenimente și festivaluri.

„Eu îmi doresc proiecte multe, multe proiecte. Atât de multe, încât să fiu obosită; să cobor din avion să fac bagajul și să plec la următorul proiect. Mie îmi place viața aceasta de nomad, din proiect în proiect, din festival în festival, din spectacol în spectacol… Îmi place! E corvoadă în restul timpului.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.