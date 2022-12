"Eu n-am cerut nimic". Anca Codrescu, dezvăluiri despre moștenirea de la Constantin Codrescu. Fiica adoptivă a marelui actor rupe tăcerea | EXCLUSIV

In articol:

A trecut o lună din ziua în care Constantin Codrescu s-a stins din viață. Anca, fiica adoptivă a marelui Actor a vorbit despre moștenirea pe care ar putea să o primească după nefericitul eveniment.

Anca Codrescu ne-a dezvăluit că nu a cerut niciodată nimic, cu atât mai puțin din partea tatălui său, însă urmează să fie citit testamentul și să se așeze membrii familiei la masa succesorală.

Dacă inițial s-a scris că fiica adoptivă a actorului s-ar judeca cu văduva lui Constantin Codrescu, Anca a negat zvonurile și le-a explicat jurnaliștilor de la Wowbiz.ro că încă nu se punea problema de așa ceva, însă dacă se va simți nedreptățită este dispusă să urmeze și această cale.

Anca Codrescu, dezvăluiri despre moștenirea de la tatăl său adoptiv

Anca Codrescu a discutat cu jurnaliștii Wowbiz.ro și ne-a explicat că momentan nu se pune problema unui proces, așa cum s-a scris în presă recent, însă urmează să se așeze membrii familiei la masa succesorală pentru a se realiza împărțirea din testament.

"Deocamdată aștept, pentru că soția văduvă a tatălui meu, că o să aibă nevoie de mine. Nu mi-a spus ea personal, mi-a spus unul din copiii ei.

Când i-am sunat de aici, din Spania, mi-au spus că vor deschide masa succesorală și că mă vor chema la notar lunea. Nu se pune problema unui proces, bine dacă voi vedea că nu ne putem înțelege sau va fi vreo problemă pentru că știți că am avut probleme cu dânsa, dar nu am deschis acum", a explicat Anca Codrescu, pentru

Wowbiz.ro.

Anca Codrescu, alături de fiica sa și actorul Constantin Codrescu [Sursa foto: Facebook]

"Tata nu mi-a spus niciodată că mă șterge din testament"

Anca Codrescu ne-a explicat că va acționa în instanță doar în cazul în care se va întâmpla să întâmpine probleme, însă nu se pune problema unei astfel de proceduri în prezent.

" În caz că nu îmi convine și va fi ceva la mijloc care să mi se pară că nu e ok, eu deja am o avocată care mă sfătuiește și în caz că va trebui să atac, da deja m-am pregătit. Dar doar dacă am nevoie pentru că eu, deocamdată, zic că Dumnezeu mi-a rezervat partea mea pentru că asta am spus și în trecut. Tata nu mi-a spus niciodată că o să mă șteargă din testament, doar ea personal mi-a spus așa ceva, atât mie cât și fiicei mele.

I-a spus că tătuțelul nu mi-a lăsat mai nimic. Ca relație, noi ne-am avut bine în fața tatălui meu. Ultima oară când am fost, ce m-a preocupat foarte mult a fost că a vândut un teren al tatălui meu, foarte scump, iar mie îmi spusese că dacă vinde terenul acesta o să îmi ia un apartament. Asta ca un pact de împăcare că vrea și mie să îmi dea ceva ea(...) Când am întrebat-o mi-a zis că nu se aștepta, dar în testament suntem toți trei.

La tot ceea ce mi-a spus în trecut că m-a șters și mi-a șters numele, acum mi-a spus că nu se aștepta să fiu și eu în testament", a mai adăugat fiica adoptivă a regretatului actor Constantin Codrescu.

Anca Codrescu, fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu alături de celebrul actor [Sursa foto: Facebook]

Anca Codrescu nu i-a cerut niciodată nimic celebrului actor

Anca ne-a mărturisit că niciodată nu i-a cerut nimic marelui actor Constantin Codrescu. Tatăl său adoptiv i-a salvat chiar fiica de la moarte, pentru că atunci când s-a născut, micuța avea o malformație.

"Eu niciodată nu l-am întrebat pe tata dacă mi-a lăsat ceva, dar ei mereu au fost lacomi să aibă ceva. Nici eu și nici fiica mea nu am cerut nimic. Tata i-a salvat viața fiicei mele și el a semnat ca medicii să o lase să trăiască. A fost o altă relație între fiica mea și tatăl meu.

Eu niciodată nu i-am cerut un cap de ață nimănui și mai ales tatălui meu. Dacă eu am văzut că am fost respinsă și nu am fost primită după divorț, aici a fost cea mai mare reputură între mine și el. Nu arunc vina pe tatăl meu(...) Atunci am luat calea străinătății pentru că nu am vrut să-l deranjez", a mai explicat fiica marelui actor.

