EXCLUSIV! Adi Cristescu, mărturii cutremurătoare despre viața sa! Cum a aflat artistul că tatăl lui s-a stins din viață! "Când am ajuns, deja era declarat decesul"

Adi Cristescu este un cunoscut producător muzical, veteran al acestei industrii. A compus piese pentru nume mari din lumea artiștilor, devenind hituri care sunt ascultate constant. Cel mai de succes proiect al său a fost melodia "Colț de suflet", în colaborare cu Andra.

Adi Cristescu, încă marcat de moartea tatălui său

Pe lângă cariera în muzică, Adi Cristescu are și o poveste de viață de-a dreptul impresionantă. Acesta și-a pierdut tatăl în urmă cu câțiva ani și a fost nevoit să rămână stâlpul familiei. Invitat în cadrul podcastului "Roxana te dezbracă de secrete", moderată de Roxana Nemeș și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, artistul vorbește deschis despre cel mai greu moment din viața sa și cum a aflat vestea tragică a morții tatălui lui.

"Într-o zi am plecat de acasă, m-am dus la studio, înregistram o piesă cu cineva și m-a sunat mama și mi-a spus că tata a făcut un atac cerebral și până am ajuns eu acasă, deja era declarat decesul, deja plecase ambulanța. Eu eram și departe, adică am făcut până acasă vreo 40 de minute în condițiile în care am tăiat vreo două semafoare pe roșu. A fost un moment greu, care mi-a rămas. Un moment ca ăsta de schimbă în anumite privințe. Când știi că nu mai ai un suport, ești nevoit să te pui pe picioare. Am fost nevoit să o sun pe sora mea și să îi explic ce s-a întâmplat, mie mi-a revenit această sarcină, ea fiind în Japonia la momentul acela. În afară de asta, indiferent cum reacționau soră-mea sau mama la toată povestea asta, trebuia să fiu baza și să fiu tare în fața lor. Nu îmi amintesc un moment mai greu.", a mărturisit Adi Cristescu.

Adi Cristescu, dezvăluiri despre fosta relație

Adi Cristescu a fost destul de discret în ceea ce privește viața amoroasă. Acum aproximativ trei ani, a avut o relație, care a aevoluat până la logodnă. Din păcate cei doi s-au despărțit și au ales să meargă pe drumuri separate. Artistul a rupt tăcerea și i-a dezvăluit Roxanei Nemeș motivul despărțirii.

"Am descoperit în timp că aveam amândoi probleme cu comunicarea, lucruri pe care le înțelegeam diferit și am constatat la un moment dat că ne lovim de aceleași chestii. Am sperat de la început că le putem regla, pe unele am reușit, pe altele nu. Era ca un cerc vicios.", a declarat Adi Cristescu, în cadrul podcastului "Roxana te dezbracă de secrete".