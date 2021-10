EXCLUSIV Albert Oprea, dezvăluiri incendiare despre relația cu Simona Hapciuc. Războinicul a anunțat marea împăcare cu faimoasa: "I-am zis că mi-e dor să o văd"

In articol:

Albert Oprea și Simona Hapciuc au făcut la un moment dat pași către formarea unei relații, însă se pare că războinicul a supărat-o atât de tare pe faimoasă, încât aceasta nici nu a mai dorit să audă de el.

Acum, la puțin timp de la "ruptura" dintre cei doi, Albert a venit în platoul "Wowbiz.ro" și a povestit despre marea împăcare, mult așteptată de către fanii de acasă.

Albert Oprea i-a greșit Simonei Hapciuc

Invitat în platoul Wowbiz.ro, fostul concurent de la Survivor a dezvăluit că relația dintre el și Simona Hapciuc s-a mai îmbunătățit în ultima vreme, după ce o perioadă îndelungată de timp au stat fără să vorbească deloc unul cu celălalt. Albert a mărturisit că i-a greșit foarte tare faimoasei și și-a cerut scuze pentru acest lucru, însă a obținut cu greu iertarea Simonei.

Mai mult, tânărul a povestit că el și frumoasa blondină chiar au stabilit o întâlnire de curând, fiindcă își duceau cu adevărat dorul: "De prietenie (n.r. relația pe care o au în prezent). Pentru că am fost acum, în ultima perioadă, certați. S-a supărat pe mine pentru treaba aia, de atunci, pentru că nu am ajuns când i-am promis undeva, nu am mai putut să ajung. S-a supărat pe bună dreptate. Mi-am cerut scuze. Am vrut să mă revanșez, dar nu prea mi-a dat ocazia. Nu am mai vorbit o perioadă și după am simțit nevoia să îi scriu. I-am scris ce mai face, cum se mai simte. Am simțit că am greșit rău față de ea. În ultima perioadă i-am scris, recent. Trebuia să ne vedem chiar astăzi.", a declarat Albert Oprea, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

"I-am zis că mi-e dor să o văd"

Cu toate că a insistat destul de mult ca Simona Hapciuc să îi răspundă la mesaje din nou, Albert a povestit că a reușit să o înduplece pe blondină, în cele din urmă, să se întâlnească.

Războinicul a recunoscut că a realizat faptul că a greșit față de faimoasă și a încercat să repare totul, pentru că i-a dus dorul fostei concurente în tot acest timp, cât relația lor a avut de suferit: "Sincer să fiu, chiar am avut o discuție și cu cineva apropiat și chiar m-a întrebat ce mai face. I-am zis că nu mai vorbește și cumva m-a răscolit și acea persoană: 'Băi, împacă-te cu ea, fata te-a susținut, a ținut la tine foarte mult, a fost lângă tine, ceea ce nu e de ici, de colo.' Tocmai d-aia am zis să îi scriu, să mai insist. Până la urmă a înțeles. I-am zis să ne vedem la un ceai, ceva, că mi-e dor să o văd.", a mai adăugat Albert Oprea, în platoul Wowbiz.ro.