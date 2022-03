EXCLUSIV! Alexandra se pregătea să salveze vieți, dar invazia rusă a forțat-o să își lase viața în urmă, în Nikolaev: „Tatăl meu a rămas acasă, ca să apere țara de invadatori”

In articol:

Când a început invazia rusă în Ucraina, Alexandra nu și-a imaginat niciodată că războiul o va forța să își lase în urmă tatăl și prietenii. Abia intrase la Facultate de Medicină, însă realitatea crudă a forțat-o să-și salveze propria viață mai întâi, înainte să învețe cum să o salveze pe a altora.

Alexandra: „Am sperat până în ultima clipă că totul o să se termine!”

Încă speriată, la mai puțin de o zi după ce a văzut coșmarul din Nikolaev, Alexandrei aproape că nu-i vine să creadă că se află pe peronul Gării de Nord, în București. Chiar dacă se simte ușurată să le vadă pe mama și sora ei în siguranță, aceasta se gândește încă tatăl ei, care s-a trezit peste noapte cu arma în mână, și la prietenii dragi pe care nu i-a putut lua cu ea.

„Am părăsit Nikolaevul aseară. Când am plecat, orașul era bombardat de avioane și era bombardată o uzină. Mi-a fost frică să rămân, dar am sperat până în ultima clipă că totul o să se termine și o să revină la normal! Am plecat cu mama și cu sora mea.(...) Tatăl meu a rămas acasă, ca să apere țara de invadatori. Am vorbit astăzi cu el. Mi-a zis că se bombardează, că se aud exploziile și că ne iubește foarte mult!(...) Eu studiez la Colegiul de Medicină, care a fost bombardat. Noi nu învățăm acum. Doar cei din școala primară mai fac ore.(...) Au rămas mulți prieteni de-ai mei în Nikolaev. Stau în bunkere, pentru că e foarte greu să părăsești orașul acum.”

Alexandra: „Ne îndreptăm spre Polonia.”

Vestul Ucrainei rămâne, în cea mai mare parte, ferit de trupele ruse, însă drumul până la granița cu România este unul cu peripeții, pentru că sunt milioane de ucraineni care vor să fugă din calea războiului și resursele sunt puține.

Alexandra și familia ei se gândesc acum la Polonia, dar teama de ce se întâmplă acasă îi face să-și dorească să fie la mii de kilometri depărtare de orice pericol.

„Am venit cu un microbuz comandat special să ajungă până aici.(...) Drumul a fost ok, fără primejdie. I-am întâlnit doar pe apărătorii noștri, pe soldații ucraineni. Toată lumea e bine!(...) Momentan ne îndreptăm cu trenul spre Polonia, unde avem un cunoscut care o să ne primească la el. După vom vedea dacă rămânem sau încercăm să mergem mai departe.”