EXCLUSIV Alexandra și Marinescu, ceartă după finala Puterea dragostei: „Trebuia să renunți!”

Alexandra și Cristian Marinescu au câștigat sezonul trei Puterea dragostei! Cei doi câștigători au venit în platoul WOWbiz, unde au făcut primele declarații despre marele eveniment. Cei doi nu au rezistat mult timp fără să se certe și își reproșeze mai multe lucruri. Blondina a mărturisit că Marinescu este o persoană falsă, iar în ziua marii finale nici nu a salutat-o.

„Adevărul o să iasă la iveală în curând. Îi cunosc fiecare minciună. Uitati-vă puțin la diferență față de cum a intrat în casă. Eu am petrecut timp afară și cu el, în Dominicană. Nu am cum să stau lângă niște persoane pe care eu nu le consider reale. Când sunt în preajma lui, eu am o stare proastă. Înainte de filmare nici nu a spus bună”, a dezvăluit Alexandra.

„Trebuia să renunți (n. red. să vină în Republica Dominicană), să o lași pe Maria să vină cu mine. Scoate-mă de la follow, Alexandra! Nu a fost cu direcție să nu o salut pe Alexandra. Am intrat detașat, frumos, am căutat cu privirea anumite persoane dacă aș vorbi cu ei, când am văzut că se uită pe sus și s-au făcut că nu mă văd... În acele momente, eu fac un pas în spate. Acela a fost motivul pentru care nu am salutat”, a explicat Cristian Marinescu.

Cristian Marinescu și Alexandra de la Puterea dragostei, după marea finală [Sursa foto: Captura Video]

Alexandra și Cristian Marinescu, ceartă în direct

În ciuda tuturor diferențelor și acuzațiilor, cei doi consideră că își merită titlul de câștigători ai celui de-al treilea sezon Puterea dragostei .

„Consider că e o persoană care a luptat cu armele ei, care a suferit. Consider că are și ea un suflet și este un om înainte de toate. E persoana care merita să câștige. M-aș fi bucurat ca iubita mea, Maria, să câștige. Sunt sincer și vreau să spun lucrurile pe față”, a adăugat Marinescu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

„Mi-aș fi dorit să câștige Codruț, dar consider că, pe lângă teatrul pe care l-a făcut, el merita. Mai mult de două-săptămâni nu va rezista relația (n. red. dintre Marinescu și Maria)”, a explicat blondina.

Alexandra, câștigătoareal sezonului 3 Puterea dragostei, a mărturisit că Marinescu i-a propus să formeze un cuplu numai pentru audiență. „Mi-a propus să fim împreună de show. Acum nu o să recunoască. După ce l-am refuzat, el a încercat cu Adriana. A încercat cu mine să facă teatru și după a făcut cu persoana cu care i-a mers”, a mărturisit marea câștigătoare.

Ceartă în direct între Marinescu și Alexandra [Sursa foto: Captura Video]