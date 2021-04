EXCLUSIV Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă, despre eliminarea Anei Porgras: ”O să se cam spargă grupurile”

In articol:

Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă, a făcut dezvăluiri în emisiunea Ștafeta Mixtă despre relația ei cu faimosul de la Survivor, dar și despre cum a fost văzut fostul fotbalist de oamenii de acasă. Partenera de viață a lui Sebastian îl descrie pe faimos ca fiind o persoană foarte ambițioasă și vocală.

„ Îmi fac multe griji în momentul de față, pentru că Sebi este o persoană foarte controversată acolo. Sincer, mă așteptam. Sebi este o persoană foarte ambițioasă și foarte vocală, într-adevăr. Este o persoană mai aprigă, se enervează mai repede, dar în același timp... îl compar cu sucul acidulat, când îl agiți. Am văzut că de fiecare dată când a avut o reacție mai nervoasă, a mers să își ceară scuze și își dă seama. Mai e și din cauza condițiilor.

Fiecare a venit cu un plan de acasă, așa cum a zis și Sebi în ultimele săptămâni. Sebi a venit în mijlocul lor, a fost mai vocal și probabil a deranjat. Eu am văzut emisiunea de acasă, în primele săptămâni și mi-am dat seama că se va apropia de Zanni. Au caractere asemănătoare. Sebi este același tipar, s-au intuit. Sebastian a și zis că vrea să fie pe cont propriu și că nu mai vrea să intre în niciun grupuleț”, a mărturisit soția lui Sebastian Chitoșcă, în exclusivitate în platoul WoWbiz.

Ce spune soția lui Sebastian Chitoșcă despre eliminarea Anei Porgras

Alexandra spune că după eliminarea Anei Porgras lucrurile o să se schimbe în tabăra faimoșilor. ” Eu cred că după eliminarea Anei, care mi s-a părut ceva wow, o să se schimbe apele acolo și cred că și Sebi va fi mai liniștit, nu va mai fi la fel de vocal. O să se cam spargă grupurile, din punctul meu de vedere”, a mai adăugat Alexandra, la Ștafeta Mixtă.

De asemenea, soția faimosului a mărturisit că Sebastian primea la început foarte multe mesaje urâte din partea internauților. „ Într-o seară am citit toate comentariile, le-am luat de la început. Inițial mi-a fost frică, mai ales când am văzut atâtea intrigi la tv, am vrut să mă protejez într-un fel, să nu mă enervez. Când a intrat în competiție, primise foarte mult hate, nu știu dacă erau 10-20 de mesaje frumoase la adresa lui, ceea ce s-a cam schimbat acum, pentru că a început să aducă puncte, iar atunci a început să își câștige publicul”, a spus soția faimosului de la Survivor România 2021.

Cât despre relația lor de dragoste, Alexandra ne-a mărturisit că Sebastian a fost o persoană foarte sinceră de la început, lucru pe care ea a făcut-o foarte puternică.

”În primul an de relație, el era foarte sincer cu mine, îmi spunea adevărul fără să îl ambaleze, iar pe mine mă durea. Îl rugam din tot sufletul meu să nu mai facă asta cu mine. Acum, după 8 ani de relație, mă simt mult mai puternică, mai stăpână pe mine. Dacă nu ar fi fost așa cu mine, niciodată nu aș fi reușit”, a conchis soția lui Sebastian Chitoșcă, faimosul de la Survivor România 2021.