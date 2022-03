EXCLUSIV! Am aflat motivul pentru care Andreea Antonescu vizitează constant America! Și fiica ei preferă mai mult Statele Unite! Motivul este uimitor : "Este vorba de oameni"

In articol:

Andreea Antonescu reprezintă un nume mare din industria muzicală românească, proiectul care a consacrat-o fiind trupa "Andre". Colaborarea cu Andreea Bălan a avut un succes atât de mare în anii 2000, încât au decis să reia proiectul după 20 de ani.

De ce preferă Andreea Antonescu America, în locul României?

Vedeta este adesea un subiect regăsit în presă datorită notorietății și poveștii de viață fascinante.

Andreea Antonescu este un fan înrăit al Statelor Unite ale Americii, drept dovadă o vizitează frecvent. Cu toții îi văd și apreciază fotografiile de peste hotare, însă puțini știu motivul pentru care merge acolo atât de des. Artista a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a fost mai sinceră ca niciodată.

"De fiecare dată când m-am întors din State mi-a părut tare rău. Nu știu, e un alt feeling, un alt sentiment. Este vorba de oameni, care au mult mai multă încredere în ei, care sunt liberi, care sunt visători, care știu că toate visele devin realitate, e vorba de optimismul fiecăruia, de vibe-ul pe care îl simți. Din păcate, întotdeauna am considerat că noi suntem niște persoane încrâncenate, pe care le remarci pur și simplu mergând pe stradă, cu capul în pământ, oarecum triști, lucru pe care în State nu le simți, nu le vezi. Acolo toată lumea e cu zâmbetul pe buze. Nu cred că nu există om care să nu aibă greutăți, probleme, dar diferența este modul prin care reușim să trecem peste ele, practic mindset-ul, un fel de a putea face diferența între adevăratele greutăți ale vieții, personal, cred că sunt cele cauzate de pierderea definitivă a unor persoane, moartea lor mai exact și celelalte lucruri pe care de-a lungul timpului, în viață, ai timp să ți le transformi în realitate.", a declarat Andreea Antonescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De ce preferă fiica Andreei Antonescu America, în locul României?

Și fiica ei, Sienna, este în același sentiment cu mama sa. Și micuța preferă America, în detrimentul României, iar motivul a fost dezvăluit chiar de Andreea Antonescu. Deși este legată de România, prin școală și activitățile pe care le desfășoară, Sienna ar alege oricând să locuiască permanent în State.

"Sienna cred că preferă America. A petrecut mare parte din viața ei acolo, a fost crescută încă de micuță. Ea a mers și la grădiniță în America și s-a regăsit oarecum în ceea ce se întâmplă în state. Pe de altă parte, este legată și de România, sunt lucruri pe care le preferă, sunt oameni cu care are anumite relații, colegii de la școală. E copil la urma urmei. Unde mergi cu ea și unde o duci, unde îi creezi o atmosferă frumoasă, acolo se simte bine. Dar, pe de altă parte, poate nu știu, și în Vegas și în L.A., clima este una mult mai caldă și atunci se bucură de mult mai multe activități acolo, decât a reușit să se bucure acolo în România.", a mărturisit Andreea Antonescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce planuri de viitor Andreea Antonescu?

Andreea Antonescu a luat o pauză în ultimul timp de la proiectele muzicale și a decis să își ia o vacanță bine meritată, în America. Întoarsă în țară, vedeta are planuri deja stabilite, pe care le-a împărtășit cu WOWbiz.ro.

"Simt că mă învârt într-un cerc, unul care îmi place foarte tare, cu care sunt obișnuită și familiară încă de când eram foarte mică și practic o iau de la capăt în aceeași direcție. Mergem în studio și căutăm piese, aparițiile TV, proiecte și tot ce înseamnă domeniul meu, stilul meu de viață, pentru că atunci când am plecat din România și mi-am dorit să mă regăsesc în State, am făcut-o pentru o perioadă determinată de timp, am trăit la maximum momnetele alea, pentru că mi le-am și dorit pe de altă parte, dar nu aș putea trăi vreodată departe de țara și oamenii care m-au făcut să devin cine sunt azi.", a povestit Andreea Antonescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.