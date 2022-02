EXCLUSIV. Anca Codrescu crede că o minune a scăpat-o de cancer: ”Mi-am pus o dorință”. Locul în care a mers aceasta în timp ce aștepta diagnosticul medicilor străini

In articol:

Anca Codrescu a avut parte de momente foarte grele, după ce medicii i-au spus că există probabilitatea să aibă cancer! Fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu a așteptat cu sufletul la gură o bună perioadă, diagnosticul medicilor străini. În tot acest timp, viața i-a mai dat o lovitură: despărțirea de cel care ăi era logodnic! Anca Codrescu a trecut prin clipe dificile, însă a rămas puternică gândindu-se la

rezultatele analizelor făcute de cadrele medicale. A sperat că totul va fi bine, că nu va avea cancer și că va fi doar o alarmă falsă. Ei bine, așa a și fost. Aceasta nu este bolnavă de cancer, deși exista această suspiciune.

Unde a mers Anca Codrescu în timp ce aștepta verdictul medicilor

Anca Codrescu a mers la o mănăstire din Spania, unde și-a pus o dorință și s-a rugat să fie bine.

Se pare că Dumnezeu i-a auzit rugăciunile, căci nu a fost diagnosticată cu cancer. Din păcate, aceasta ne-a dezvăluit că tot trebuie să fie supusă unei intervenții chirurgicale, însă speră că totul o să fie bine. De altfel, aceasta a mărturisit pentru WOWbiz, că nu îi este frică de operația respectivă.

”Mai mult ca sigur nu am cancer, dacă nu m-au sunat medicii în prima săptămână, mulți mi-au spus că trebuiau să sune deja dacă aveai cancer. Și de data asta, Dumnezeu a fost alături de mine, asupra mea, cum e întotdeauna. În momentele acestea a fost mult mai mult. M-am eliberat foarte mult când am fost la mănăstire, parcă auzeam o voce care îmi spunea că nu am nimic. Parcă simțeam așa...am mers la o fântână cu dorințe, am aruncat o mână de monede si am aruncat plângând, punându-mi această dorință: Dă-mi Doamne sănătate și forța să merg înainte. Am simțit că totul se schimbă în acel moment. După cum m-am interesat o sa am o intervenție chirurgicală, dar nu mi-e frică de asta. Mi-a fost frică de crudul cancer, asta da. M-a ajutat Dumnezeu să scap”, a declarat Anca Codrescu, pentru WOWbiz.

