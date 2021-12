EXCLUSIV. Andra Gogan a vorbit despre scandalul cu Selly: ”Oamenii judecă, pun etichete. Am și plâns”. Ambasadorul TikTok România ne-a făcut dezvăluiri inedite

In articol:

Andra Gogan a fost prezentă în platoul WOWbiz, unde a făcut dezvăluiri exclusive despre scandalul cu Andrei Șelaru (Selly), ce a avut loc acum ceva timp. Celebra influenceriță ne-a mărturisit că a suferit mult, din cauza faptului că părinții ei sunt sensibili și se supărau atunci când ea era criticată în mediul online, de către internauți.

Totul se întâmpla în urma conflictului cu Selly.

Citeste si: Familia Gogan, in formula completa, la “Teo Show”. Ce a povestit Andra Gogan despre drumul ei spre succes

Atunci ar fi fost momentul când Andra Gogan a realizat că oamenii de pe internet te judecă, pun etichete, iar lumea crede altceva. Tânăra spune că acest lucru nu se întâmplă în străinătate, acolo unde omul te vede și te apreciază, chiar dacă cineva spune ceva de rău despre tine pe internet.

Citeste si: Petrică Mâțu Stoian, presimțire legată de scandalul dintre surorile sale și Doru Gușman- bzi.ro

Citeste si: Scandal din cauza Andrei Gogan! Lucian Mîndruță nu a mai rezistat

Andra Gogan [Sursa foto: Captură YouTube]

Andra Gogan, despre hate-ul de pe internet

Ambasadoarea TikTok România a dezvăluit pentru WOWbiz.ro că se bucură că această aplicație a apărut în viața ei, pentru că acolo se poate exprima așa cum dorește.

Cel care o ajută în proiectele pe care le are este chiar fratele ei, Răzvan Gogan.

„ Am trecut, în sensul că am luat-o toți pe drumurile noastre. Mă bucur că a apărut TikTok în viața mea, pentru că este un loc în care mă pot exprima așa cum îmi doresc și m-am dus și departe. În România sunt foarte multe etichete puse de către oameni. În străinătate, omul vede, te place și te apreciază, fără să judece după ce a zis altcineva. Singura chestie care mi-a rămas din acel scandal a fost că oamenii judecă, pun etichete, iar toată lumea crede. Încă se întâmplă asta și e foarte nasol, dar am trecut peste, nu m-am mai întâlnit cu oamenii respectivi și viața mea e frumoasă.

Am și plâns, am video-uri pe Youtube în care plâng. Uite aici e problema (n.r- la părinți). Eu am știut să trec peste, mie când îmi vine un cuvânt de hate prin stânga, îmi iese prin dreapta, dar părinții sunt mai sensibili, pentru că suntem copiii lor și nu suportă să vadă că acei copii sunt făcuți în toate felurile pe Internet. Pentru că ei sufereau, atunci și eu sufeream. Și pentru că fratele meu suferea, eu sufeream. El nu a suferit neaparat, dar s-a oprit din social media. Nu a mai creat, în schimb mă ajută pe mine extrem de mult pe partea de creație și pe partea de contracte. E foarte talentat, încetul cu încetul o să iasă și el la iveală”, a explicat Andra Gogan, în platoul WOWbiz.ro