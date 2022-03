EXCLUSIV! Andreea Marin despre cel mai dificil obstacol din viața ei: „E posibil ca greutățile să te doboare”

In articol:

Andreea Marin a recunoscut în mai multe rânduri că s-a luptat ani de zile cu depresia. Acum, cea supranumită „Zâna Suprizelor” își dorește ca alții să poată învăța din experiența celei mai complicate perioade din viața ei.

Andreea Marin: „Am trăit depresia dur!”

Deși este unul dintre cei mai de succes oameni din showbiz-ul românesc, Andreea Marin crede prețul celebrității poate fi, uneori, mult prea apăsător. Timp de un an și jumătate, prezentatoarea TV s-a simțit copleșită de probleme și responsabilități și, chiar dacă nu o arăta public, suferea enorm în viața privată, încât a ajuns să nu poată nici măcar dormi.

„Povestesc despre depresie și în carte și, până la urmă, e o realitate. Am trăit-o dur! Am ajuns pe mâinile specialiștilor și bine am făcut că am mers la psiholog, și mai apoi la psihiatru, pentru că aveam nevoie mare de sprijinul specialiștilor. Mă vedeți că sunt un om pozitiv, că sunt cu zâmbetul pe buze, puternic în a depăși momente grele din viață și, totuși, la un moment dat, e posibil ca greutățile să te doboare. Nu e o rușine să mergi la un specialist! Depresia nu e o vină, e o boală! Deci n-ai de ce să te ferești de a spune: <<Sunt bolnav. Se vindecă.>>, a declarat Andreea Marin, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Andreea Marin: „Oamenii ar trebui să învețe să se iubească pe ei.”

În cea de-a doua ei carte, „Nu există nu se poate!”, Andreea Marin a adunat lecții de viață învățate de la prieteni celebri din showbiz, cât și de la oameni simpli

care au reușit să își învingă fricile și neajunsurile. Pe lângă cele aproape 40 de povești culese din interviurile realizate de aceasta, prezentatoarea oferă și o notă personală, pentru a-i ajuta pe cei care trec prin ceea ce a trecut și ea până nu demult.

„În primul rând, să își acorde credit. Oamenii ar trebui să învețe să se și iubească, măcar puțin, și pe ei. Să nu îndrepte tot tumultul lor de sentimente pozitive doar către cei dragi. Trebuie să păstrăm ceva și pentru inima noastră, ca să putem fi sursă de bine pentru ceilalți. <<Nu există nu se poate>>, această carte, e făcută exact cu acest scop! Să inspire, să ajute, să determine schimbarea unor vieți în bine. Cred în misiunea acestei cărți, cred că e mai mult decât o carte, pur și simplu! E o sursă de bine!”, a mărturisit Andreea Marin pentru WOWbiz.ro.