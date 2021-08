EXCLUSIV Bogdan Mocanu a răbufnit, după scandalul cu Andra Volos: „Am tăcut prea mult! Soția mea...”

In articol:

Bogdan Mocanu a sunat-o pe Andra Volos, fosta lui iubită pe care a cunoscut-o la Puterea dragostei, și a tras-o la răspundere pentru că, spune el, ea ar fi avut mai multe derapaje de-a lungul timpului la adresa lui.

Ceea ce l-a înfuriat cel mai tare pe artist de data aceasta este faptul că fosta concurentă de la Puterea dragostei ar fi înceuput să-l ironizeze pe el și pe actuala lui iubită. Internauții sunt cei care i-au semnalat aceste lucruri manelistului, care imediat a pus mâna pe telefon.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu: „E ste consecința picăturii care a umplut paharul”

Artistul își explică acum gestul pe care l-a făcut în urmă cu doar o zi. El a sunat-o pe Andra Volos pentru a-i cere explicații în legătură cu ironiile pe care aceasta le-ar face le adresa lui și a noii sale iubite. Spiritele s-au încins rapid, căci Bogdan Mocanu spune că nu este pentru prima dată când fosta concurentă de la Puterea Dragostei îl vorbește de rău, însă nu permite nimănui să se ia de soția lui.

Citeste si: Bogdan Mocanu, de la burlacul râvnit, la bărbatul căsătorit! Fostul concurent de la Puterea Dragostei are planuri de viitor cu actuala iubită: "Devine soție"

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

„Apelul de seara trecuta nu este o ceartă, este consecința picăturii care a umplut paharul. Am tăcut prea mult până am explodat. Urmăritorii au fost cei care au tras semnalul de alarmă în momentul in care au simțit ironiile direcționate spre postările mele. Soția mea nu este o fană a scandalurilor și mereu m-a sfătuit sa încerc sa mușamalizez tot”, a declarat pentru WOWbiz.ro Bogdan Mocanu .

Andra Volos și Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu NU regretă relația cu Andra Volos: „Din greșeli învățam”

Cei doi s-au cunoscut la Puterea dragostei și au format un cuplu chiar și după ce au părărsit emisiunea. Părea că nimic nu avea să-i despartă, însă iată că fiecare a ales să meargă pe drumuri separate.

Acum, Bogdan Mocanu spune că Andra Volos s-a schimbat enorm și nu mai este aceeași femeie cu care el a fost într-o relație la un moment dat.

Totuși, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat între ei, artistul nu regretă că a format un cuplu cu ea, căci expriențe trecutului l-au modelat pe el ca bărbat în prezent.

Citeste si: Bogdan Mocanu, supărat foc și pară pe Andra Volos! Motivul pentru care a sunat-o: „S-au adunat prea multe chestii”

„Nu imi explic aceste reacții întrucât nu recunosc omul care a devenit (n.r. Andra Volos). A fost o experiența din care am avut multe de învățat (n.r. despre relația cu Andra Volos). Din greșeli învățam și nu as fi fost omul de astăzi dacă nu m-aș fi lovit pe rând cu capul de fiecare încercare a vieții. Și eu și ea știm multe chestii unul despre celelalt pe care publicul nu le știe, însă oricare din noi care ar aduce astfel de detalii in discuție ar decadea mai jos decât “victima”, a mai spus artistul în exclusivitate pentru WOWbiz.ro