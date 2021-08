Bogdan Mocanu, supărat foc și pară pe Andra Volos! Motivul pentru care a sunat-o: „S-au adunat prea multe chestii”

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram] 19:23, aug 20, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Andra Volos și Bogdan Mocanu s-au cunoscut în cadrul show-ului Puterea dragostei și au început o relație care a durat și în afara competiției destul de mult timp. Totuși, când nimeni nu se aștepta, cei doi și-au anunțat despărțirea. Ambii au luat-o pe drumuri separate și și-au văzut în continuare de viață.

Acum, manelistul și-a găsit fericirea în brațele noii sale iubite, cu câțiva ani mai matură ca el și pe care se străduiește să o țină departe de ochii curioșilor. Bogdan Mocanu se simte împlinit din toate punctele de vedere. Pe plan profesional lucrurile nici că puteau să meargă mai bine de atât, iar pe plan amoros poate spune că a învățat să iubească din nou, căci noua lui parteneră de viață pare să fie aleasa inimii sale, de vreme ce se referă la ea ca fiind deja nevasta lui.

Se pare că Bogdan Mocanu este supărat pe Andra Volos despre care spune că după despărțire l-a bârfit peste tot, ba chiar a vorbit urât și de actuala lui iubită, iar aici artistul nu a acceptat și a sunat-o pe tânără. Iată cum își explică acum gestul făcut.

Bogdan Mocanu: „A început să bată apropouri la pozele cu mine și cu nevastă-mea”

Artistul o acuză pe Andra Volos că ar fi vorbit-o de rău pe cea pe care o numește „nevasta lui”, iar în acel moment Bogdan Mocanu a văzut roșu în fața ochilor și a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe fosta lui iubită. Acesta spune că a vrut să o facă să înțeleagă că nu poate să vorbească urât de partenera lui de viață.

Mai mult, Bogdan Mocanu spune că nu ar fi pentru prima dată când Andra Volos ar face acest lucru, în trecut ea ar mai fi avut astfel de edrapaje la adresa membrilor familiei sale sau i-a criticat piesele. De asemenea, el o acuză și că ar fi vrut să-l înșele cu cel mai bun prieten al său, Jador.

Totuși, dacă a putut trece peste celelalte gesturi ale Andrei Volos, nu poate acceptat ca actuala lui iubită să vreodată jignită de cineva.

Artistul spune că în acest caz uită și de educație și de tot și nu iartă nimic.

„Să fie clar pentru toată lumea, eu nu am sunat-o aseară pe „răposata” că nu mai pot de ea, că nu mai pot de vocea ei. Pur și simplu s-au adunat prea multe chestii. Am tăcut din gură când îmi suna familia și ea era cu alții. Am tăcut din gură când era cu mine și îl căuta pe Jador ca să... Am tăcut din gură când îmi lua piesele și mi le comenta și mă înjura peste tot și mă vorbea de rău pe unde apuca.

Nu m-a interesat, dar în momentul în care s-a apropiat de relația mea și a început să bată apropouri la pozele cu mine și cu nevastă-mea, s-a pus stop, acolo se duce tot respectul și toată buna creștere, nu există acolo 7 ani de acasă. Familia mea e familia mea, casa mea e casa mea, cine intră acolo este dușmanul meu direct. Separat de asta nu am de ce să mă scuz, este o reacție absolut normală. Vreau doar să clarific că nu am sunat-o din frustrări sau mustrări de conștiință, pur și simplu am vrut să o fac să înțeleagă ceva”, a declarat Bogdan Mocanu pe rețelele de socializare.