Nicușor Iordan și Oana au anunțat sarcina la Teo Show

Dacă în urmă cu câteva luni au anunțat că se vor căsători, acum au anunțat că vor aduce pe lume primul lor copil. Nicușor Iordan și logidnica lui, Oana, sunt împreună de mai bine de trei ani de zile și sunt pregătiți pentru următorul capitol al relației lor.

Cuplul a anunțat în premieră la Teo Show că Oana va aduce pe lume o fetiță în luna decembrie. Bruneta a povestit singurele probleme cu care s-a confruntat până acum în timpul sarcinii.

„Am probleme cu picorușele. Până acum au fost probleme ca la toată lumea: miros de parfum, pofte. Nu am fost la extreme”, a declarat logodnica lui Nicușor Iordan.

Cei doi se pregătesc intens și de nuntă. „Cu voia domnului facem și nuntă, deși ne propusesem să facem doar cununia civil anul acesta. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu un îngeraș care va veni în decembrie. Facem cununia religioasă care este cea mai importantă”, a declarat Nicușor Iordan la Teo Show.

Nicușor Iordan nu este sigur de sexul copilului

Interpretul de muzică populară a făcut o dezvăluire șocantă. Nu este sigur de sexul copilului. Ce l-a făcut pe cântăreț să fie nesigur?

„Eu încă mai am o mică dilemă pentru că, din cauza pandemiei, noi am fost nevoiți să mergem la trei medici să-și facă analizele necesare și firești. Ne-au spus inclusiv două doamne medici ginecologi că li s-a întâmplat până în luna a cincea, a șasea să li se spună că este fetiță și după băiețel”, a mărturisit Nicușor Iordan. Oana este sigură că este fetiță, deoarece ultimele analize asta au arătat.

Copilul cuplului va ajunge pe lume în decembrie

Nicușor Iordan și Oana, împreună la bine și la rău!

În legătură cu scandalul în care Nicușor Iordan a fost implicat, după ce Anamaria Preda l-a acuzat de abuz sexual, pornografie infantilă și șantaj, se pare că cei doi au reușit să treacă peste toate acuzațiile.

„E vorba de încredere, este cel mai important să ai încredere în cineva”, a declarat logodinca interpretului de muzică populară.

„Pentru mine s-au răsfirat norii din primele clipe. Eu știu foarte bine ce am făcut, am rămas și eu surprins negativ când am văzut acel scenariu care s-a aplecat asupra mea și a familiei mele. Trebuie să trecem și prin lucruri rele”, a răspuns Nicușor Iordan. (Citeste si: 100.000 euro, prețul tăcerii pentru fiica lui Aurelian Preda! Atât i s-a cerut lui Nicușor Iordan pentru închiderea cazului ”violul”! EXCLUSIV)