EXCLUSIV! Cătălin Botezatu i-a pus în „rastel” pentru una dintre cele mai mari prezentări de modă ale anului: „Este special din toate punctele de vedere”

Cătălin Botezatu și-a dus „armata” de fotomodele la Parlament într-o gală în care eleganța și bunul gust au fost la ele acasă. Așa cum îl știm, creatorul de modă a avut grijă ca prezentarea să meargă ceas, așa că s-a ocupat personal de tot în culisele show-ului.

Cătălin Botezatu: „Este cel mai tare târg ever din România și nu numai.”

În imaginile suprinse la Parlament, Cătălin Botezatu arată că este la fel de pasionat de show-urile sale de modă ca întotdeauna. La fel ca un profesor care încolonează elevii în excursia cu clasa, Botezatu îi așază în ordine pe băieții din echipa sa de fotomodele și le dă toate instrucțiunile ca prezentarea de modă să fie ireproșabilă.

Ca de obicei, adevărata eleganță stă în simplitate și în calitatea materialelor, principii pe care Cătălin Botezatu le-a cinstit în toată cariera sa. Dintre toate costumele cu care a defilat la târgul de nunți de zilele trecute, cel mai îndrăzneț și nonconformist pare să fi fost cel al lu Cătălin Botezatu. Acesta a strălucit pe scenă alături de prezentatorul evenimentului, coregraful Wilmark.

„Acest târg este special din toate punctele de vedere. Din punctul meu de vedere, cel puțin, este cel mai tare târg ever din România și nu numai”, a mărturisit Botezatu la finalul prezentării sale din Parlament.

Cătălin Botezatu muncește și 20 de ore pe zi pentru creațiile sale

Creatorul de modă joacă la cel mai înalt nivel în industria modei de foarte mulți ani și îmbină cu succes talentul cu munca și pasiunea de care a dat mereu dovadă. De-a lungul timpului, a avut prezentări de modă pe mai multe continente și, chiar dacă pare că duce o viață de lux, lipsită de griji, Botezatu face, de fapt, multe sacrificii pentru a fi mereu în top.

„Viața mea de dincolo de reflectoare nu există, pentru că din 24 de ore, 20 de ore le muncesc. Am înțeles că nu poți să ai și una și cealaltă, adică și o viață personală, asta înseamnă și fericire, și succes. Am ales succesul, am ales cariera, sunt un carierist și atunci m-am sacrificat. Și nu de alta, dar pentru mine noțiunea de fericire rămâne o noțiune de dicționar. Este efemeră, este trecătoare, este un lucru de moment, de stare, pe care o regăsești din când în când, te regăsești în ea din când în când. Aș fi ipocrit să spun că am fost fericit de-a lungul anilor așa linear, nu. Am avut doar momente. Chiar dacă pare că pot avea pe orice și pe oricine, nu e chiar așa. Trecând anii, devii mai selectiv, devii mai profund și atunci pretențiile cresc”, a declarat Cătălin Botezatu pentru spynews.ro.