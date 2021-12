EXCLUSIV! Cătălin Moroșanu, planuri mari pentru 2022! Cât de mult l-a marcat anul acesta? "Am devenit alt om"

In articol:

Cătălin Moroșanu este un om foarte iubit de public, astfel că mereu îi surprinde cu diverse proiecte. Luptătorul a început să aibă activitate și în domeniul muzical, nu doar în cel sportiv. Recent, a filmat, alături de Jador, videoclipul pentru noua lor piesă, care va fi lansată în curând.

Cătălin Moroșanu, marcat de anul 2021

La filmare a fost prezentă și echipa WOWbiz.ro, pentru care, Cătălin Moroșanu a vorbit în exclusivitate despre ce s-a întâmplat cu el în anul 2021 și ce planuri are pentru 2022.

Cătălin Moroșanu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Anul acesta a fost un an atât cu bune, cât și cu rele. Moro afirmă că pentru el nu an fost un an obișnuit, ci o perioadă care l-a schimbat total. Acesta povestește despre ceea ce îl împlinește cu adevărat, dar și ce a realizat în 2021.

"Cred că cea mai mare realizare a mea din anul 2021 este că mi-am schimbat mentalitatea, am devenit alt om, sunt mult mai calculat, am și îmbătrânit, am 37 de ani, gândesc și eu ca un om matur. Am făcut o introspecție la ceea ce sunt eu și ce ar trebui să fac pe viitor și consider că trebuie să dăm oamenilor, pentru că și viața mi-a oferit foarte multe lucruri frumoase și experiența mea trebuie să o dăruiesc celor din jurul meu. Și dacă pot să fiu mentor pentru cineva, pentru mine e cea mai mare satisfacție.", a declarat Cătălin Moroșanu.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

În ceea ce privește anul ce urmează, Moroșanu are planuri bine puse la punct, pe care abia așteaptă să le îndeplinească.

Luptătorul pregătește noi proiecte în domeniul sportului și își dorește să fie un exemplu pentru ceilalți.

"Pentru 2022 îmi doresc să îmi mai deschid încă două academii, îmi doresc să fiu sănătos, îmi doresc să fiu un om mai bun și să reușesc să îi inspir pe alții.", a mai declarat Cătălin Moroșanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Cătălin Moroșanu, primele declarații despre al doilea copil: „Simt că îmbătrânesc...”

Unde și cu cine petrece Cătălin Moroșanu de sărbători?

Cătălin Moroșanu, planuri mari pentru 2022! [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Cătălin Moroșanu este un adevărat tradiționalist, respectând cu sfințenie ideea de familie. A crescut cu principii și lecții de viață, fapt pentru care, sărbătorile de iarnă arată mereu la fel. Tot în cadrul interviului pentru WOWbiz.ro, a dezvăluit, în excluivitate, ce va face anul acesta de Crăciun și revelion.

"De sărbători voi sta acasă cu familia. Sărbătorile sunt sărbători. Te duci la mama, la tata, la socrii, îți vizitezi prietenii. De fapt, Crăciunul înseamnă iubire, pe care o poți găsi numai în sânul familiei și prietenilor din jurul tău.", a precizat Cătălin Moroșanu.

Distribuie pe: