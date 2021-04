EXCLUSIV. Ce au vorbit Jador și Vera în aeroport, la întoarcerea din Republica Dominicană. ”Faimosul” a spus că i-ar face un copil ”războinicei”

In articol:

Vera Miron a făcut dezvăluiri bombă la ”Ștafeta Mixtă” despre competiția Survivor România 2021! Jador și Vera s-au întors în același timp în România, după ce au fost eliminați din competiția fenomen de la Kanal D. Cei doi s-au tachinat în avion, pe tot drumul spre casă. Jador a filmat și un vlog, în care a apărut și Vera.

Iată că acum, Vera a vorbit despre relația dintre ea și Jador, după ce au ieșit din emisiunea Survivor. Fosta războinică a mărturisit că artistul i-a cam făcut zile negre în competiție, însă știa că nu o face cu răutate. Vera a povestit cum cântărețul îi spunea că este praf pe traseu și că nu va aduce niciun punct, iar ea se ambiționa și aducea chiar și două puncte.

Ba mai mult decât atât, Vera a menționat și o glumă pe care a făcut-o cineva în aeroport. Mai exact, Jador a fost întrebat ce ar face dacă ar avea o iubită ca Vera Miron. Acesta, glumeț din fire, i-a răspuns că i-ar face un copil.

”Îmi spunea că sunt varză, că sunt praf, că n-o să aduc niciun punct. De fiecare dată când mi-a zis cuvintele acestea, am adus câte două puncte. Mă motiva, prindeam putere mai multă. La nervi nu-ti dai seama ce spui. Mi-a zis că până o să ajung acasă o să mă facă varză cu creierii. Mi-a zis în aeroport când am ajuns că o să fim prieteni, că n-a avut nimic cu mine, pur și simplu tot ce a fost, a fost o glumă. Nu am nimic de reproșat.

Mi-a zis mai multe. L-a întrebat cineva în aeroport că dacă ar avea o iubită ca mine, ce i-ar face. Și el a răspuns că un copil. O glumă, bineînțeles. Am luat-o ca pe o glumă”, a spus Vera despre Jador.

Vera[Sursa foto: Captură Video]

Vera, mărturisiri despre Albert de la Survivor

” De la bun început am fost apropiată de Albert. Nu înțeleg de ce m-a votat pe mine, mi-a promis că n-o să mă mai voteze dacă o să iasă din nou favoritul publicului și atunci m-a votat. Asta nu pot să înțeleg eu. Nu aveam absolut nimic cu el. Mi-a zis că nu poate să-l voteze nici pe Sorin, nici pe Starlin, că trebuie să mă voteze pe mine. Și l-am întrebat din nou: Dacă o să fii favoritul publicului, mă vei vota? Mi-a promis că nu.

Și în ziua în care m-a votat, la Consiliul de Eliminare, el tot a încercat să-mi explice anumite lucruri. El voia cumva să audă de la mine că mă simt rău, pentru că eu nu am avut acordul medicului de a intra pe teren.

I-am zis că sunt ok, n-am nimic, mă simt bine. El când m-a nominalizat a spus în consiliu că din motive medicale. Dar eu nu aveam nimic grav, adică puteam să joc. N-am avut acordul medicului să intru, dar eu tot am intrat pe traseu”, a povestit fosta concurentă de la Survivor despre Albert.