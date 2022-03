EXCLUSIV! Cine îl așteaptă pe WRS la Torino? Interviu fabulos cu reprezentantul României la Eurovision 2022: "Mă bucur că o să-i vizitez"

In articol:

WRS este cel care va reprezenta România la Torino, în cadrul concursului internațional Eurovision. Acesta a fost ales atât de juriu, cât și de public să fie el cel care va cânta în numele țării noastre în Italia.

WRS, primele declarații după ce a fost desemnat câștigător

Piesa pe care o va interpreta se numește "Llamame" și are un ritm latino, plăcut ascultătorilor.

WRS și reporter WOWbiz [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Oficial, am aflat cine va fi reprezentantul României la Eurovision 2022, în Torino. Este vorba despre WRS, care a interpretat piesa "Llamame". La finală, a fost prezentă și echipa WOWbiz.ro, care a fost martor la toate evenimentele serii. Imediat după ce a aflat că el este câștigătorul etapei finale din cadrul seleciei naționale către Eurovision, WRS ne-a dezvăluit primele impresii.

Citeste si: Vladimir Putin a luat decizia. Se va întâmpla peste 3 zile. E din ce în ce mai rău..- bzi.ro

"Sunt copleșit! Nu înțeleg foarte mult din ce se întâmplă, abia aștept să beau un pahar. Am lucrat intens în ultimele săptămâni, am lucrat foarte mult în ultimii ani și mă bucur că acum rezultatele se văd. Mă așteptam să câștig pentru că mă cunosc și sunt foarte, nu neapărat competitiv, însă gândesc foarte mult înainte să iau o decizie. Aveam piesa în laptop, printre alte zeci de piese, am ales-o pe aceasta pentru că știam că are ceva special și știam că pot construi un show foarte frumos pe ea. Show-ul a crescut de la ediție la ediție și se pare că publicului și juriului i-a plăcut. Mă bucur foarte tare că o să vadă o Europă și o lume întreagă piesa și o să ne vadă ca români, pe scenă. Sper să dau ce-i mai bun și o să fac tot ce îmi stă în putință.", a declarat WRS, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Imagini din culisele Selecției Naționale Eurovision. Sâmbătă seara se alege reprezentantul României pentru etapa de la Torino

Cine îl așteaptă pe WRS la Torino

WRS și reporter WOWbiz [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Concursul internațional va avea loc în luna mai, la Torino, datorită faptul că Italia a câștigat concursul anul trecut. WRS este emoționat, dar în același timp nerăbdător să meragă acolo. Artistul ne-a dezvăluit dacă a amai fost vreodată la Torino și cine îl așteaptă acolo, să îi ofere toată susținerea și sprijinul de care are nevoie.

"Nu am mai fost la Torino până acum, dar am trecut pe lângă el. Am fost anul trecut în Milano, să filmez un clip pentru o piesă care a avut foarte mare succes în România, Amore. Mă așteaptă neamuri în Torino, mi-au scris o grămadă de rude că mă așteaptă acolo și mă bucur că o să îi vizitez.", a mărturisit WRS, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.