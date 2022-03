EXCLUSIV! WRS a fost sfătuit înainte de a urca pe scenă și asta l-a făcut câștigător! Ilinca Băcilă, fostă participantă la Eurovision, ne-a dezvăluit ce i-a spus artistului care ne va reprezenta la Torino: “Eu asta am făcut când am fost acolo”

In articol:

Ilinca Băcilă a reprezentat România în cadrul concursului Eurovision, în anul 2017, la Kiev, unde, cu piesa "Yodel it", cântată împreună cu Alex Florea, a reușit să ajungă până în finală și să ocupe locul 7.

Ilinca Băcilă, primele declarații după finală

La selecția națională de anul acesta, artista a fost gazda concurenților, care a stat de vorbă cu ei înainte și după performarea lor.

Ilinca Băcilă [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Imediat după terminarea finalei, Ilinca Băcilă a stat de vorbă cu jurnaliștii WOWbiz.ro, care au fost și ei prezenți la eveniment. Aceasta a ne-a împărtășit primele impresii după seara cea mare și cum s-a simțit alături de concurenți, în spatele scenei.

“A fost o zi obositoare, ca toate zilele în televiziune oriunde ai fi, dar a fost o zi frumoasă, o zi distractivă cu siguranță, eu întotdeauna mă distrez și cred că se vede chestia asta și oamenii pe care i-am avut în jurul meu, toți concurenții și susținătorii lor din camera verde sunt niște oameni extraordinari. Nu știu dacă mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu într-o cameră atât de plină și să nu simt un iz de bad vibes. Toți se susțineau între ei, erau gata să danseze, să facă o glumă, să râdă și chestia asta eu o iubesc la oameni și nu am putut decât să mă bucur de toate momentele petrecute împreună.”, a declarat Ilinca Băcilă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De data aceasta, artista nu a mai fost în postura de cântăreț, care dădea tot ce avea mai bun pe scenă, ci ca moderator a întâmplărilor din culise, alături de concurenții finalei.

Ilinca ne-a spus cum s-a simțit în acest rol și dacă, pe viitor, ar mai repeta experiența.

Citeste si: România, următoarea țintă a forțelor ruse? Klaus Iohannis dă cărțile pe față: „Pornim de la scenariul în care..- bzi.ro

“A fost interesant, într-adevăr, a fost greu, nu știu dacă mai greu decât să fiu pe scenă, dar nu neapărat mai greu, cât mai ciudat și neobișnuit pentru mine. Sunt obișnuită să vorbesc, dar nu să fiu un intermediar între niște lucruri serioase, mă sperie cumva lucrurile astea și cred că și de asta o dau în glume întotdeuna, dar simt așa că parcă merge, parcă mă potrivesc, parcă poate ar fi pentru mine lucrul ăsta, deși știu că visul meu este să cânt, poate aș putea avea așa un job secundar ca prezentatoare. Nu m-ar deranja.”, a povestit Ilinca Băcilă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022, primele declarații pentru WOWbiz, după ce a câștigat finala: "Nu înțeleg foarte mult din ce se întâmplă"

Ilinca Băcilă, despre WRS: "Nu o să ne facem de rușine"

Ilinca Băcilă [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Ilinca a fost martoră la toate actele concurenților și și-a dat seama cine e pregătit și cine nu să meargă la Torino pentru a reprezenta România la Eurovision. Aceasta ne-a spus părerea sinceră despre câștigătorul finale și cum crede că se va descurca în Italia.

“Eu deja sunt 100% convinsă și am cea mai mare încredere că WRS va face o figură foarte frumoasă. Eurovision este foarte spontan, adică sunt unele lucruri pe care le simți înainte, dar nu poți să spui niciodată ăsta va fi câștigătorul sau show-ul se va desfășura astfel. Am toată încrederea în WRS că o să facă un lucru minunat acolo și oricare ar fi rezultatul, nu o să ne facem de rușine.”, a mai declarat Ilinca Băcilă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Imagini din culisele Selecției Naționale Eurovision. Sâmbătă seara se alege reprezentantul României pentru etapa de la Torino

Ce sfat i-a dat Ilinca Băcilă lui WRS, înainte să urce pe scenă?

Ilinca Băcilă și reporter WOWbiz [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Înainte de a urca pe scenă și a începe actul de performare, WRS i-a cerut un sfat Ilincăi Băcilă, având în vedere experiența ei în ceea ce privește acest concurs. Astfel, artista a dezvăluit, în premieră, sfatul pe care i l-a dat reprezentantului țării noastre la Torino, pe care l-a urmat și ea în anul 2017, la Kiev.

“Un concurent, ca să participe la Eurovision, trebuie să știe să se distreze și azi când m-a întrebat WRS ce sfat îi dau, i-am spus “Distrează-te”. Eu îmi mențin părerea în continuare, eu asta am făcut. M-am concentrat, am ținut dietă, am făcut tot ce am putut ca să fiu cea mai bună variantă a mea, dar m-am distrat foarte mult pe scenă și eu fac asta întotdeauna și cred că lucrul ăsta se simte și ajunge la public.”, a mărturisit Ilinca Băcilă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.