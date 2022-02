EXCLUSIV! Constantin Enceanu, răspuns savuros pentru Saveta Bogdan! Artista a spus în direct că dacă ar veni sfârșitul lumii, ar repopula planeta cu celebrul cântăreț: "Jumătate e rezolvată problema"

In articol:

Constantin Enceanu este unul dintre cei mari artiști de muzică populară de la noi din țară. Numele lui a ajuns pe buzele Savetei Bogdan, o altă interpretă extrem de îndrăgită de publicul român, în urma unei provocări acceptate de acesta, în direct la televizor.

Saveta Bogdan, declarație incendiară despre Constantin Enceanu

Solista a răspuns la o întrebare, la care toată lumea a rămas cu gura căscată, iar, prin intermediul WOWBiz.ro, artistul i-a dat replica colegei sale de breaslă.

Saveta Bogdan, pe lângă faptul că este o cântăreață desăvârșită de muzică populară, are și un umor fascinant, râsul său molipsindu-i pe toți cei din jurul său. Acesta lucru s-a văzut și în cadrul emisiunii Teo Show, unde, alături de Elena Merișoreanu, a făcut un adevărat spectacol. Interpretele au luat parte la un joc numit "Răspunzi sau Mănânci", unde fie răspundeau la întrebările pregătite de moderatori, fie gustau din preparatele speciale de pe masa din fața lor.

La un moment dat, Saveta Bogdan a făcut o declarație care i-a uimit de-a drepul pe Teo și Bursucu.

Aceasta a lăsat inhibițiile deoparte și, în stilul nostim și vesel, a răspuns la o întrebare picantă, pomenindu-l pe cântărețul Constantin Enceanu

"Bursucu: Ne imaginăm că ați avea din nou 20 de ani și a venit sfârșitul lumii. Pe pământ a rămas un singur cântăreț de muzică populară și cu dumneavoastră, alături de el ar trebui să repopulați planeta.

Saveta Bogdan: Adică să fac copii mai mulți?

Bursucu: Da. Spuneți-mi numele cântărețului de muzică populară cu care ați reface planeta.

Saveta Bogdan: Eu zic că aș face-o cu Constantin Enceanu. Am face și copii, am înmulți planeta, el e vesel, eu sunt veselă, cred că ar fi cel mai bine." , a fost discuția dintre prezentator și invitat, în cadrul emisiunii Teo Show, difuzate pe Kanal D.

Constantin Enceanu, răspuns pentru Saveta Bogdan

Constantin Enceanu a auzit despre acest joc și, implict, răspunsul oferit de Saveta Bogdan, iar, contactat de echipa WOWBiz.ro, i-a dat replica interpretei, tot în același stil umoristic.

"Dacă e plăcerea doamnei, acum jumătate e rezolvată, important e să mai vreau și eu. Din partea dânsei e rezolvată problema, mai trebuie rezolvată și din partea mea. E un compliment. Îi mulțumesc. E același respect reciproc și din partea mea vizavi de dânsa.", a declarat Contantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Cântărețul de muzică populară își amintește cu drag de un episod petrecut în compania Savetei Bogdan și își spune părerea sinceră despre colega lui de breaslă.

"Nu am colaborat niciodată cu dânsa, în ceea ce privește muzica populară. Ne-am întâlnit la filmări de atâtea ori, dar să cântăm împreună, nu. Am fost la câteva specatcole împreună, dar atât. Știu că dânsa cânta la un local, cu ani în urmă, ne susținea cu un program foarte frumos, știu că am fost o dată, acum vreo 20-30 de ani și am urmărit ce făcea dânsa acolo, avea o trupă, cu un program foarte frumos. Sunt vreo 30 de ani de atunci. În rest, am apreciat-o ca și solistă și colegă deosebită, de rău, nu am ce să comentez despre doamna Saveta Bogdan.", a povestit Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Cu cine ar repopula planeta Constantin Enceanu?

Constantin Enceanu a fost plăcut surprins de declarația Savetei Bogdan și, cu această ocazie, a răspuns și el la aceeași întrebare și anume "Dacă ar veni sfârșitul lumii, cu cine ți-ai dori să repopulezi planeta?". Răspunsul a fost unul fabulos, pe care l-a și motivat.

"Aș repopula planeta cu soția mea. Mai avem puțin și facem 40 de ani de când suntem împreună. Dacă Dumnezeu ne ajută să fim sănătoși, mai avem 10 ani și facem nunta de aur.", a precizat Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

