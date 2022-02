EXCLUSIV! Cornelia Ionescu, prezentatoarea WOWbiz.ro, mireasă în Istanbul! Imagini fabuloase cu creațiile Soniei Trifan

In articol:

Cornelia Ionescu a zburat către orașul care unește Europa și Asia special ca să defileze în creațiile Soniei Trifan, care o ajută să strălucească la fiecare apariție în fața camerei.

Cornelia Ionescu, prezentatoare WOWbiz.ro: „M-am simțit ca în serialele turcești”

Chiar dacă prezentatoarea a avut ceva peripeții cu ninsoarea din Turcia, care a blocat aeroportul din Istanbul pentru 24 de ore săptămâna trecută, efortul a meritat din plin pentru o prezentare ca la carte.

„A fost o mare onoare pentru mine sa imbrac superbele rochiile de mireasa, create de Sonia Trifan, unul dintre cei mai buni creatori de modă din România, și totodată un om drag inimii mele. Toată lumea știe ca Sonia pentru mine nu este doar un designer cu care colaborez la toate emisiunile mele online de la WOWbiz. ro, „Totul despre Puterea dragostei” sau „Jurnalul WOWnews”, ci ea face parte din familia mea, este fina mea specială, o persoană talentată, cu un suflet de aur.

Îi mulțumesc că mi-a dat posibilitatea de a mă simți ca în serialele turcesti atunci când mi-a făcut propunerea de fi eu cea care să dau viață noii sale colecții de rochii spectaculoase, cu adevărat unice. Am fost „Mireasa din Istanbul” pentru 24 de ore, o experiență nouă, dar foarte, foarte frumoasă”, a declarat Cornelia Ionescu pentru WOWbiz.ro

Creatoarea de modă Sonia Trifan: „Toate femeile ar trebui să fie cameleonice, curajoase și puternice.”

Sonia Trifan vrea să le dea încredere femeilor cu noua ei colecție de modă și, mai mult decât orice, să le facă să se simtă stăpâne pe propriul destin.

„Am realizat și conceput această colecție, pe care eu o consider deosebită, după acești 2 ani de pandemie și restricții...Restricții

și de la a crea rochii frumoase... deci, acești 2 ani mi-au acordat de nevoie și timpul pentru a crea o colecție de rochii de mireasă și de seară, plină de feminitate si opulență împletită cu simplitate. Această colecție o dedic nașei mele, jurnalistă de excepție Cornelia Ionescu, care pentru mine este simbolul femeii independente, frumoase și cameleonice, știind să se reinventeze în orice moment și în orice situație. De altfel, așa trebuie sa fim noi toate femeile, cameleonice, curajoase și puternice. Sedința foto programată de mult timp la Istanbul, în locații exterioare de vis, a fost dată peste cap și anulată din cauza vremii, pe care noi, împreună cu toata echipa venită din România, am prins o acolo. Din fericire, am găsit locații interioare prietenoase, în care, am reușit sa imortalizăm rochiile de mirese, care sper să ajungă la inima domnișoarelor de acasă, ce urmează sa facă pasul spre o căsătorie în curând”, a declarat apreciatul designer Sonia Trifan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.