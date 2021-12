EXCLUSIV! Cu cine trece Bianca Comănici în noul an? Există cineva în viața ei! “Sunt cerută de două ori”

In articol:

Bianca Comănici este una dintre cele mai iubite concurente care au participat vreodată la “Puterea Dragostei”, drept dovadă a și câștigat primele două sezoane. Bruneta este protagonista videoclipului celei mai noi piese ale lui Bogdan de la Ploiești, în care s-au și sărutat, de dragul filmării.

Bianca Comănici, idilă secretă de revelion

Acolo a fost prezentă și echipa WOWbiz.ro, care a surprins tot momentul și a aflat picanteriile din viața Biancăi Comănici.

Anul 2022 se apropie cu pași repezi, iar Bianca știe deja cum și cu cine va petrece. Fosta concurentă de la “Puterea Dragostei” a dezvăluit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro pe unde va umbla în noaptea dintre ani.

"O să fie ceva spontan! Voi face Crăciunul în familie, clasic, dar de revelion am mai multe planuri. O să fiu cu mașina și o să mă plimb cam peste tot, pe la Brașov, pe la Valea Zânelor. Îmi făcusem planul de dianinte, dar acum nu știu dacă o să mă întâlnesc cu cineva pe acolo, poate. Eu îmi las baza în destin. Eu cred că destinul o să decidă dacă să dorm singură în noaptea de revelion, sau cu cineva.” , a declarat Bianca Comănici.

Bruneta susține că deși este singură, asta nu înseamnă că nu este disponibilă. Ba din contră, Bianca își dorește o relație și este gata să îl cunoască pe bărbatul visurilor ei. Sau poate îl cunoaște deja...

“Sunt pregătită pentru o nouă relație, dacă cineva vrea să mă cunoască, este liber, însă pot să spun că sunt cam pretențioasă și nu știu dacă o să reușească cineva să mă cucerească.”, a mărturisit Bianca Comănici, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

De asemenea, prezentatoarea emisiunii “Bărbați vs Femei” are gânduri mari, unul dintre ele fiind chiar cădătoria. Aceasta este nerăbdătoare să își găsească alesul și să treacă la acest pas. Biamca afirmă că cel mai important aspect nu este cel fizic, ci înțelegerea și compatibilitatea.

“E important și aspectul fizic, dar mă interesează mai mult caracterul și modul de a se comporta cu mine. Îmi doresc foarte mult să mă înțeleg cu acea persoană. Îmi doresc o relație de lungă durată, de ce nu, căsătorie. Eu sunt pregătită pentru inel. Am două inele, deci putem spune că sunt cerută de două ori, al treilea trebuie să fie unicat, special doar pentru mine. Nu se știi, însă pot să spun că o flăcărică mică este.”, a povestit Bianca Comănici.

Ce schimbări vor avea loc în viața Biancăi Comănici?

O dată cu venirea noului an, Bianca este pregătită să își îndeplinească visurile, e care le are în gând de foarte mult timp. Aceasta și-a așternut în minte dorințele și este gata să pășească cu forțe proaspete în 2022.

"Cred că a fost unul din cei mai frumoși ani din viața mea, pentru că am realizat foarte multe lucruri. Unele planuri pe care le aveam în minte încă din anul 2020, anul acesta s-au îndeplinit și celelalte pe care le mai am sper să se îndeplinească în următorul an. Anul următor urmează să îmi achiziționez o casă, m-am angajat pentru a putea continua proedura, pentru că sun foarte multe lucruri de făcut și mai am ceva, dar este surpriză, pentru că până nu semnezi e mai bine să ții pentru tine, dar urmează ceva interesant.“, a precizat Bianca Comănici, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

