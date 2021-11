EXCLUSIV! "Furnicuța" Bianca Drăgușanu muncește încontinuu, dar nu se neglijează! Îmbrăcată la patru ace, vedeta cară un sac negru pe străzile din Capitală

In articol:

Când ești Bianca Drăgușanu arăți bine în orice situație! Vedeta a fost surprinsă de paparazzi wowbiz.ro în plină zi, în centrul Capitalei. Ca o furnicuță, Bianca este surprinsă cu un sac cărat pe brațe.

Bianca Drăgușanu dovedește că este o femeie puternică

Deși muncește încontinuu, ea nu se neglijează și nu iese niciodată din casă nearanjată.

Bianca Drăgușanu, surprinsă de paparazzi wowbiz.ro [Sursa foto: Imagini paparazzi]

Bianca Drăgușanu nu se dezice de muncă și chiar dacă și-ar permite să-și angajeze o persoană care să-i care bagajele, ea preferă să se descurce singură. În imaginile surprinse de paparazzi, Bianca este observată cum parchează la întâmplare bolidul de lux, pe o stradă din centrul Capitalei. Într-o ținută casual-elegant, cu părul ei ondulat de la mama natură, Bianca deschide portbagajul bolidului și printre pungile de la renumite branduri de lux se află un sac negru. De fapt, sacul pare să aibă legătură cu sarcinile propuse în ziua respectivă, pentru că e singurul lucru pe care îl ia din mașină și pleacă.

Citeste si: EXCLUSIV! Bianca Drăgușanu are acces total în viața lui Gabi Bădălău. Imagini de SENZAȚIE care dovedesc cât de mult o iubește partenerul său

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

„Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură. Eu sunt genul de femeie care nu a depins niciodată material de altă persoană. La nivelul la care câștig eu acum e normal să am în jur doar oameni de succes.

Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi ani cu o casă de pariuri etc. Eu nu câștig bani neapărat pentru că sunt frumoasă, eu câștig bani pentru că sunt deșteaptă.De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”, a declarat Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni tv.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, gest neașteptat în trafic! Ce face vedeta în mașină, când nu o vede nimeni: „Mă relaxează”

Bianca Drăgușanu face bani și stând pe loc

Pe lângă afacerile sale cu atelierul de rochii și haine de blană, Bianca încasează sume fabuloase și din contractele de imagine. Numai un singur contract îi aduce sume fabuloase în conturi, pentru care a fost nevoie să dea explicații la bancă.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, poveste de viață neștiută! Abia acum a spus de ce au divorțat părinții și de ce a fost crescută de tată: "Am condamnat-o pe mama mult"

"100.000 de euro pe trei luni și am mai prelungit pe încă trei luni și am mai luat 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă și toată lumea zicea că nu e adevărat, se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Când m-am dus la bancă și am depus, m-au sunat a doua zi de unde am banii. Peste 10.000 de euro te întreabă. Oficial îmi merge foarte bine. Din videochat. Mai au încă trei luni tot cu mine. La modul general, lumea te judecă. Eu apar de 14 ani prin ziare în ipostaze compromițătoare și nu primesc niciun ban de la nimeni.", a fost răspunsul dat de Bianca Drăgușanu la Teo Show.