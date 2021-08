EXCLUSIV! Ilie Năstase a dat racheta pe furtun! Cum își petrece campionul la tenis timpul pe litoral

In articol:

Ilie Năstase este extrem de activ și face sport chiar și când este în vacanță. Aflat în cea mai mare parte la Constanța, acolo unde locuiește soția sa, fostul mare tenismen a fost surprins de paparazzi pe bulevardul din Mamaia.

Ilie Năstase nu lasă bicicleta nici pe litoral

Ilie Năstase a fost surprins de paparazzi wowbiz.ro în timp ce se plimba cu bicicleta. Fostul mare tenismen a mărturisit într-o declarație în exclusivitate pentru Wowbiz că sportul îl ajută să se mențină în formă la cei 75 de ani.

"Încerc să mă mențin prin sport. Am făcut sport și contează. Mă tund mai scurt acum, că am tot avut părul lung, mi-am lăsat barbă. Mă mențin. Îmi doresc să am sănătate. M-a sunat Țiriac de ziua mea și mi-a spus <n-o să-ți spun La mulți ani, că deja ai prea mulți> (râde).",

Bicicleta lui Năstase este și ea la fel de faimoasă, pentru că a fost văzut cu ea de foarte multe ori, chiar și atunci când polițiștii i-au luat permisul. Este o bicicletă marca BMW, care costă aproximativ 5.000 de euro și este o ediție limitată.

„Vreau să le mulțumesc polițiștilor pentru că astfel o să fiu în formă la picioare. E sănătos. Nu mai am voie nici de mașină, nici de scuter. O să-mi iau o tricicletă”, a declarat Năstase pentru Kanal D, în 2018.

Ilie Năstase a dat racheta pe furtun. Nu se dă în lături la treburile gospodărești

După ce a făcut turele stabilite pentru sport, cu bicicleta, Ilie Năstase a ajuns la locuința sa dintr-un complex rezidențial cunoscut în zona de Nord. Deși și-ar putea permite să aibă pe lângă el oameni care să-i facă treburile gospodărești, de remarcat este că Ilie Năstase preferă să-și faca singur confortul.

Astfel, în obiectivele camerelor de filmat numărul unu mondial la tenis a apărut cu furtunul în mână și și-a spălat singur terasa apartamentului, sub privirile unei doamne, care cel mai probabil este vecina fostului sportiv.