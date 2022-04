EXCLUSIV! Ilie Năstase reacționează după ce Simona Halep a anunțat că va lucra cu antrenorul Serenei Williams: „E ușor să iei campioni și să-i faci campioni!”

In articol:

Simona Halep, în prezent numărul 20 WTA, a anunțat joi că se va antrena cu Patrick Mouratoglou, cel care a ajutat-o în ultimii 10 ani pe Serena Williams să devină una dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului.

Excited for a new chapter. Let's get to work @pmouratoglou pic.twitter.com/U9Zbn5Gtth