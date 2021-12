EXCLUSIV! Ilie Năstase se „înarmează” pentru shopping-ul de sărbători! Nu se uită la bani când vine vorba de prietenii „cuminți” din lista lui Moș Crăciun!

In articol:

Îmbrăcat discret, în trening și parpalac, „Nasty” a pornit la pas printr-unul dintre cele mai mari mall-uri din Capitală. Dar orice sesiune de shopping are nevoie de „combustibil” ca să aibă succes, așa că Ilie Năstase a făcut, mai întâi, o oprire la bancomat.

Ilie Năstase pregătește lista de Crăciun cu banii alături

Legendarul tenisman a avut ceva dificultăți pe partea tehnică dar, cu un pic de ajutor, și-a pregătit portofelul pentru achiziții serioase.

„Nasty” s-a aventurat în mall puțin cam nehotărât, după cum o arată și imaginile obținute în exclusivitate de WOWbiz.ro. Năstase a luat magazinele la rând și, ca orice om darnic, cu mulți prieteni, este în căutare de idei de cadouri pentru fiecare. Mai mult de atât, „Nasty” vrea să se bucure din plin de spiritul sărbătorilor, mai ales după ce episodul îmbolnăvirii cu COVID-19 i-a cam stricat, până acum, luna decembrie.

Poate și nemulțumit de ceea ce a găsit în „cercetările” lui, Ilie Năstase a luat, la un moment dat, o mică pauză de masă, ca să își mai tragă sufletul și să refacă planul de „bătaie”. La fel ca Moș Crăciun, și „Nasty” are ajutoarele lui. Cu lista în mână și portofelul gros pe masă, Năstase s-a sfătuit la telefon cu un prieten sau poate chiar cu soția lui, Ioana Năstase (fostă Simion), cu care s-a reîmpăcat după ieșirea din spital.

La 75 de ani, Ilie Năstase este veșnic îndrăgostit și va petrece sărbătorile alături de cea cu care a făcut o cununie surpriză anul trecut.

Ilie Năstase își ia „revanșa” în fața pandemiei

Fostul număr 1 ATP are de recuperat după cele aproape două săptămâni în care a fost internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din București. Acum, complet vindecat și ușurat după ce i-a „trecut glonțul pe la ureche”, Năstase se va putea bucura de sărbători așa cum se cuvine, sănătos și printre cei dragi.

"Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă!”

„Am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme.”

„Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi avut mai mult de tras. Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă", a declarat Năstase, după externare, pentru impact.ro.

