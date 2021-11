Ilie Năstase a fost conectat la aparate, cât a stat în spital. Soția fostului tenismen a oferit toate detaliile: "I-a monitorizat pulsul, toate cele"

In articol:

Ilie Năstase a ajuns pe mâinile medicilor, după ce s-a infectat cu COVID-19. Fostul tenismen a fost nevoit să stea internat, sub supravegherea specialiștilor, însă acum urmează să fie externat.

Ioana Simion, soția acestuia, a declarat că partenerul ei a fost conectat la aparate, însă nu pentru a primi oxigen.

Ioana Simion, despre perioada de spitalizare a lui Ilie Năstase

Ioana Simion a recunoscut că a trecut printr-o perioadă dificilă în momentul în care soțul ei a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Frumoasa brunetă a povestit că Ilie Năstase a fost, într-adevăr, conectat la aparate, dar pentru a-i fi monitorizat pulsul, nu pentru a primi oxigen.

Ilie Năstase [Sursa foto: Captură tv]

Mai mult, Ioana a declarat că starea de sănătate a fostului tenismen este bună și urmează să fie externat, după un ultim set de analize: "Din câte am înțeles, joi îi vor face iar analizele, să le compare. Sigur îl vor externa. Conectat la aparate a fost, dar nu la oxigen. I-a monitorizat pulsul, toate cele. Eu nu mă pricep. A fost foarte dificilă perioada. Mulți spun că puteam merge să îl vizitez. Nu este adevărat! Eu am luat legătura cu medicii. Nu am voie. M-aș fi dus. Noi avem mai multe apartamente la Constanța. El va fi lângă mine. Îi voi duce tot ce are nevoie. Îi voi fi alături cu orice." , a declarat Ioana Simion, în cadrul unei emisiuni TV.

Ioana Simion și Ilie Năstase [Sursa foto: Facebook]

Ilie Năstase: "Nu știu cum m-am infectat"

Ilie Năstase a vorbit de pe patul de spital despre infecția cu SARS-CoV-2. Fostul tenismen a declarat că a avut o formă ușoară a bolii, însă crede că starea de sănătate i-ar fi fost grav afectată, în cazul în care nu era vaccinat: "Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine.

Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut. Da, sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta. Probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă.", a spus Ilie Năstase, pentru antena3.ro.