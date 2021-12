Ilie Năstase a fost externat din spital. Primele declarații ale tenismenului, după ce s-a vindecat de COVID-19: ”Mă simt bine. Nu am niciun fel de urmări”

Ilie Năstase [Sursa foto: Captură YouTube] 18:50, dec 9, 2021 Autor: Cristina Ionela

Ilie Năstase s-a vindecat de coronavirus și a fost externat din spital. Tenismenul, în vârstă de 75 de ani, a avut parte de clipe foarte grele, după ce s-a infectat cu SARS-COV-2. Din fericire, Ilie Năstase a avut o formă ușoară a bolii, de care s-a vindecat cu brio.

Acum, se reface ușor ușor după boală, spunând că rezultatele investigațiilor făcute de medici au ieșit chiar bune.

De altfel, acesta a susținut faptul că nu a rămas cu probleme după coronavirus. „ Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă”, a declarat Ilie Năstase, pentru impact.ro.

Ilie Năstase nu urmează niciun tratament după infecția cu COVID-19

Ilie Năstase a dezvăluit faptul că nu urmează niciun tratament, după ce a fost infectat cu coronavirus. „Da, am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme. Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi avut mai mult de tras. Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă. Eu am preferat să mă vaccinez cu Johnson&Johnson ”, a mai spus fostul jucător de tenis, pentru sursa citată mai sus.