EXCLUSIV! Jador, mai sincer ca niciodată într-un interviu pentru Wowbiz.ro! Artistul a spus totul despre despărțirea de Georgiana:"Am un gol foarte mare, pentru că abia m-am despărțit!"

Jador a acordat un interviu pentru WOWbiz.ro și a vorbit în exclusivitate despre despărțirea de marea sa iubire, Georgiana. Artistul a declarat că suferă, însă relația nu mai mergea.

Jador, mărturii sincere despre fosta sa iubită Georgiana

Jador a povestit pentru wowbiz.ro că el și Georgiana se cunosc din timpul facultății. Când vine vorba despre femeia care i-a cucerit inima, artistul are numai cuvinte alese: o fată superbă, sinceră, educată, cu bun simț și o femeie care se respectă. Pe lângă multele calități, Jador a apreciat la Georgiana că nu a profitat niciun moment de celebritatea sa, pentru că nu-și dorea să fie în lumina reflectoarelor.

"Ne-am cunoscut din facultate. Are calități frumoase. Nu-i place să iasă pe la televizor, o femeie mișto, chiar e foarte mișto. Este o fată superbă, este cea mai tare fată pe care am cunoscut-o eu. Nu mă refer fizic, dar e foarte mișto, este o femeie care se respecta, este o femeie care dacă vorbești cu ea, îți dai seama ca e iubita lui Jador. Îți dai seama de Jador, numai când vorbești cu ea. E o fata educata, cu bun simt.(...) Contează foarte mult, este oglinda ta.(...) Nu găsesc o fată cu care mi-aș permite să fie oglinda mea. Da ea era oglinda mea! Ea ascundea calitățile pe care nu vreau eu să le arat. Era o fata cu bun simt, o fata normală", a declarat Jador, pentru WOWbiz.ro.

Jador:"Simt un gol așa în viața mea!"

După despărțirea de Georgiana, artistul se simte răvășit emoțional. Deși a încercat să cunoască și alte fete, până acum nimeni nu s-a ridicat la nivelul fostei sale iubite. Însă are speranța că într-o zi își va găsi sufletul-pereche alături de care să-și întemeieze o familie.

"De când m-am despărțit de fata aia cu care am fost, “de neagră”, simt un gol așa în viața mea, pentru că nu am o stabilitate în viața mea. Mă îndrăgostesc prin Spania, mă îndrăgostesc prin Germania.(...) Sunt singur și chestia asta ma face mai vulnerabil la “vagabonții”. Mi-e frică de multe lucruri, mi-e frică să nu ajung și eu ca vedetele astea sa nu mă mai însor. Eu vreau să mă însor, vreau să trăiesc o viață normală.", a explicat Jador.

Jador are o condiție principală pentru femeia pe care și-o dorește alături: să fie cuminte.

"Știi, când eram cu fata asta nu îmi dădeam seama de mine, pentru ca niciodată nu am dat nicio șansa, niciunei femei din viața mea.(...) M-am mai distrat eu așa, dar na.(...) Nu am dat nicio șansa reala.(...) Atunci când eram despărțit de ea am mai făcut prostii. Este singura femeie pe care am întâlnit-o serioasă.(...) Nu-i trebuie alte lucruri, nu-i trebuie alte relații.(...) Eu am fost cu ea despărțit poate și jumătate de an, chiar și un an și nu s-a dus nicăieri.(...) Adică înțelege niște lucruri.(...) Oricât aș vrea să mă ascund, îmi doresc o femeie cuminte.(...) Cred ca fiecare dintre noi ne dorim o femeie cuminte", a mai dezvăluit Jador.

Jador, adevărul despre motivul despărțirii:"Nu mai mergea!"

Jador îi va rămâne mereu recunoscător Georgianei, pentru că l-a învățat multe lucruri și a reușit să schimbe ceea ce nu îi plăcea la el. Deși între cei doi a fost o dragoste mare și recunoaște că încă are sentimente pentru fosta iubită, artistul a explicat de ce s-a ajuns la despărțire.

"Nu mai mergea! (...) Mă bucur ca a fost în viața mea, am avut multe de învățat, am Învățat sa respect o femeie, am învățat multe lucruri de la ea și probabil și ea de la mine.(...) Momentan vreau sa stau singur, vreau sa văd care e treaba, pentru că nu o să se termine așa ușor între mine și fata aia.(....) Oarecum o aștept, o aștept să-și revină poți, pentru ca a luat-o cam razna(...) Ideea e ca, ma simt singur.(...) Uneori chiar te simți foarte singur, chiar nu am pe nimeni, nu am niciun membru al familiei, sunt în București ca și cum as fi în străinătate.(...) Am un gol foarte mare, pentru că abia m-am despărțit, din cauza asta", a explicat Jador.

Cât despre o eventuală împăcare, Jador a răspuns clar.

"Nu! Cu toată iubirea pe care aș avea-o, ne-am schimbat, ne-am maturizat amândoi și ea s-a schimbat foarte mult.(...) E tare fata, am fost cu ea, mi-a plăcut de ea", a răspuns artistul.

