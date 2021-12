Prima reacție a lui Jador după ce s-a spus că este într-o nouă relație! „Sunt în pauză”

In articol:

Jador a făcut o schimbare importantă pe plan amoros, în urmă cu câteva săptămâni. Acesta a anunțat că el și Georgiana Elisei s-au despărțit. Cei doi au avut o relație unde despărțirile și împăcările nu erau nimic neobișnuit, dar se pare că de această dată separarea este una definitivă, cel puțin asta a dat de înțeles Jador.

El i-a dedicat fostei sale iubite și o piesă, în care și-a transpus toate sentimentele.

„Am compus versuri și melodii și aproape orice piesă de dragoste era pentru ea, fata pe care am iubit-o. Este ultima piesă dedicată ei pentru că tocmai am ieșit dintr-o relație. Apucasem să compun versuri și să cânt piesa aceasta minunată din ce am simțit eu atunci pentru ea. A fost frumos. am învățat lucruri, dar începe un nou capitol în viața mea. Vreau copii. Și așa cum am simțit pentru ea, eu spun că e un gest frumos de despărțire”, a fost anunțul făcut de Jador pe rețelele de socializare.

În urmă cu câteva ore, pagina de Instagram viperele_vesele au dat în vileag presupusa relație pe care Jador ar avea-o cu o tânără domnișoară, Sarah Nedelciu, de profesie tatuator.

După ce s-au aflat mai multe detalii legate de aceștia, fanii au reacționat imediat și au vrut să știe toate detaliile. Iată cum a răspuns, însă, artistul!

Jador și Sarah Nedelciu [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Jador despre relația cu Sarah Nedelciu

Conform informațiilor apărute pe pagina de Instagram menționată anterior, Jador și Sarah Nedelciu ar forma un cuplu de câteva săptămâni, iar artistul ar fi extrem de atent cu aceasta. I-ar fi făcut un cadou scump de ziua ei de naștere, iar cinele romantice și darurile mărunte nu ar fi ceva ieșit din comun. Mai mult, se pare că cei doi ar petrece mult timp împreună, iar dovadă stau InstaStory-urile pe care le postează, fiind din aceleași locuri.

Nu a trecut mult și aceste informații au ajuns și la urechile internauților, care au vrut să știe toate detaliile. Artistul a inițiat o sesiune de întrebări și răspunsuri, căci vrea să fie mereu în contact cu fanii lui. Bineînțeles că aceștia au vrut să afle dacă într-adevăr Jador este sau nu într-o relație. Ei bine, răspunsul său nu a întârziat să apară: „Sunt în pauză de la îndrăgosteli”, a scris acesta pe Instagram.

Cu alte cuvinte, artistul infirmă că ar fi implicat într-o relație cu o domnișoară la momentul actual și dă de înțeles că încă nu a trecut peste despărțirea de Georgiana Elisei.