EXCLUSIV! Lyubov a rămas marcată pe viață de sunetul bombardamentelor din Nikolaev: „Am vrut să-mi salvez copiii și am luat decizia de a pleca!”

Lyubov aproape că a izbucnit în plâns în momentul în care a început să vorbească despre orașul ei. Nikolaev suferă o soartă dură pentru că este un oraș cheie în planul Kremlinului, pentru că, odată cucerit, va deschide drumul armatei ruse către Odesa.

Lyubov: „Dacă aud un zgomot brusc sau niște focuri de artificii, mă înspăimânt!”

Ajunsă în adăpostul pentru refugiați ucraineni din Gara de Nord, Lyubov își amintește filmul de groază al ultimelor clipe petrecute în Nikolaev. Zeci de civili au fost omorâți de bombardamentele armatei ruse și sute de case au fost cel puțin parțial distruse. Senzațiile pe care le-au trăit Lyubov și copiii ei, Veronika, în vârstă de 10 ani, și Daniil, în vârstă de 5 ani, îi bântuie și acum.

„Nikolaev este, în mare parte, distrus. Îmi aduc aminte frica din ochii copiilor mei, de locurile distruse prin care mai ieri mă plimbam. Și acum, dacă aud un zgomot brusc sau niște focuri de artificii, mă înspăimânt! Pur și simplu intervine instinctul de a-ți acoperi copiii, ca să-i salvezi de pericol. Copiii sunt aici, împreună cu mama mea. În Nikolaev au rămas soțul meu, bunica și bunicul meu. Continuă bombardamentele! Probabil că sunt adăposturi în Nikolaev, dar noi nu știm unde sunt, așa că am stat acasă în tot acest timp. Mai întâi au fost bombardamentele, după atacurile aeriene, și după pornește sirena...nici nu avem timp să ne dăm seama unde trebuie să mergem și rămânem acasă. Toată Ucraina este bombardată, mai ales orașele mari, Mariupol, Nikolaev și Herson, care e deja ocupat. În regiunea Nikolaev au ajuns să fie distruse și sate întregi!”,

le-a spus îndurerată Lyubov jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Lyubov: „La întoarcere, îmi doresc să îmi găsesc soțul și rudele!”

Potrivit primarului din Nikolaev, cam jumătate din cei aproape 500.000 de locuitori ai orașului au fost evacuați prin culoarul umanitar care duce spre Odesa. Lyubov și copiii ei sunt recunoscători să se numere printre cei care s-au salvat și speră să găsească un refugiu, măcar temporar, în nordul Europei.

„Noi n-am vrut să plecăm! Am vrut să rămânem, să luptăm! Dar am vrut să-mi salvez copiii și am luat decizia de a pleca! Am plecat de trei zile. De atunci suntem pe drumuri. Am plecat doar pentru copii, ca să-i salvăm! Astăzi avem tren și destinația finală este Finlanda. Acolo lucrează tatăl meu și mergem la el.(...) La întoarcere, îmi doresc să îmi găsesc soțul și, poate, rudele! Îmi doresc să găsesc și casa întreagă, dacă va mai rămâne întreagă când o să se termine războiul. Cel mai important este ca toate rudele mele să rămână în viață!”, a declarat emoționată Lyubov.

Lyubov le-a spus jurnaliștilor WOWbiz că și-a dorit cel mai mult să-și știe copiii în siguranță. [Sursa foto: WOWbiz]