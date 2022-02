EXCLUSIV. Maria de la Puterea Dragostei, detalii incendiare despre noaptea petrecută la hotel cu Cristian Marinescu: ”Eu m-aș împăca cu el”

In articol:

Maria de la Puterea Dragostei a fost prezentă în emisiunea moderată de Cornelia Ionescu, unde a făcut dezvăluiri exclusive despre competiția fenomen de la Kanal D și povestea de dragoste cu Cristian Marinescu. Aceasta a mărturisit că acum ar face lucrurile diferit, dacă ar fi pusă, din nou, în situația în care Marea Finală s-ar apropia și Cristian Marinescu ar fi pe punctul să câștige.

La fel cum s-a întâmplat în sezonul câștigat de Marinescu și Alexandra. Maria susține că la acel moment era prea îndrăgostită și nu a ținut cont de spusele colegilor ei de competiție, de pe atunci. Acum, totul ar sta diferit.

Citeste si: EXCLUSIV. Adriana și Alex de la Puterea Dragostei, pentru prima dată față-n față după ieșirea din competiție. A recunoscut în fața tuturor: ”O să am tot timpul un drag de Alex”

” În primul rând, m-aș fi despărțit de Marinescu, în al doilea rând, m-aș fi bazat mai mult pe comunicarea și înțelegerea cu colegii din casă. Eu atunci eram prea îndrăgostită, iar la mine când este vorba de iubire, nu mai există nimic. În mod normal, eu când sunt îndrăgostită, eu nu reacționez niciodată ca și cum aș fi cu picioarele pe pământ. Sunt foarte aeriană și cred în tot ce mi se spune. Nervii acumulați cu Cristian Marinescu, îi aruncam pe alți concurenți. Adică puteam să am o problemă cu el în spatele camerelor de filmat sau în casă și dacă cineva venea la mine și mă atingea un pic acolo, săream pe el, indiferent de situație. În momentul în care sunt nervoasă, mi se face negru în fața ochilor și mă duc cu capul înainte. Este un lucru rău, nu este bine să faceți așa, o să vă pară rău. La nervi faci foarte multe greșeli, iei decizii proaste, spui lucruri care nu trebuie”, a spus Maria de la Puterea Dragostei.

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

Citeste si: Imaginile cu Iancu Sterp, care i-au îngrijorat pe toți! A apărut cu ochiul vânăt, inainte să anunțe că l-a căutat Poliția: ”Vreau să vă spun ce am pățit”

Maria de la Puterea Dragostei a detaliat cum a luat decizia să se despartă definitiv de Cristian și cum a plecat din apartamentul unde locuiau în București pentru a merge la ea acasă, în Chișinău. Blondina susține că Marinescu era foarte indiferent cu ea, chiar și după sfârșitul competiției.

”Decizia de a pleca la Chisinău, din apartamentul unde locuiam cu Marinescu la București, nu am luat-o la nervi. Am plecat de la București pentru a întelege dacă va exista o continuitate sau nu. Consider că am făcut foarte multe lucruri pentru el. Eram îndrăgostită, dar sufeream foarte mult. Eram dezamăgită. Cele două săptămâni în care am stat cu el a fost bine, am fost și fericită, am fost și tristă, dar am înețeles eu pentru mine că nu trebuie să continui așa. Era foarte indiferent. Eu credeam că lucrul ăsta se întâmpla doar în casă. O făcea pentru televizor sau că așa voia el, nu știu. Eu eram deschisă să vorbesc cu el. El își dorește libertate, să nu fie cu cineva”, a continuat Maria de la Puterea Dragostei.

Maria de la Puterea Dragostei

Maria de la Puterea Dragostei s-a văzut cu Cristian Marinescu la hotel

Maria și Cristian au fost invitați în sezonul actual Puterea Dragostei, unde au dat ochii pentru prima dată după separare. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a povestit pe larg cum s-a întâlnit cu Cristian și au petrecut noaptea împreună.

”El era deja dependent emoțional de mine. El mi-a demonstrat și acum, el pe mine nu m-a uitat. L-am văzut direct în emisiune, nu știa că vin. Aveam emoții pentru că nu cunoșteam pe nimeni. Dar și când l-am chemat pe el la dans, ca să văd dacă din cauza lui sunt emoțiile și nu am simțit ceva diferit când am dansta cu el. Probabil că încă îl mai iubesc sau că nu-l mai iubesc. Ne-am văzut cât am fost la Istanbul, am mâncat, după am zis să stăm împreună toată noaptea să vedem ce se întâmplă. Am discutat, am înțeles că nu prea știe ce vrea. Eu m-aș împăca cu el, chiar dacă aș fi judecată. A fost o seara minunată, s-a terminat foarte frumos. Ne-am adus aminte de noi, de cum eram noi când eram fericiți. Există chimie între noi, relație nu”, a mai spus Maria de la Puterea Dragostei.